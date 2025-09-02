Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.09.2025

02.09.2025
E-MobilitätCybersecurity

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABO Energy GmbH & CoBericht 2. Quartal 2025
Alimentation Couche-TardBericht 1. Quartal 2026
Alpha CopperBericht 3. Quartal 2025
Battery X MetalsBericht 2. Quartal 2025
BrainChip HoldingsBericht 2. Quartal 2025
BunzlBericht 2. Quartal 2025
InnoTec TSSBericht 2. Quartal 2025
Mustang EnergyBericht 2. Quartal 2025
Newegg Commerce ABericht 2. Quartal 2025
NIO (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
Oxford NanoporeBericht 2. Quartal 2025
Partners Group HoldingBericht 2. Quartal 2025
Power Metallic Mines (war: Power Nickel)Bericht 2. Quartal 2025
THEON INTERN.PLC CY1Bericht 2. Quartal 2025
ZscalerBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NIO (ADR)
Alpha Copper
Zscaler
BrainChip Holdings
Mustang Energy
Battery X Metals
Bunzl
ABO Energy GmbH & Co
Partners Group Holding
Newegg Commerce A
Power Metallic Mines
Oxford Nanopore
Alimentation Couche-Tard
InnoTec TSS
THEON INTERN.PLC CY1
