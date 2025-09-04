Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.09.2025

onvista · Uhr
WasserstoffKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyBericht 2. Quartal 2025
ArganBericht 2. Quartal 2026
BroadcomBericht 3. Quartal 2025
CangoBericht 2. Quartal 2025
CienaBericht 3. Quartal 2025
CopartBericht Geschäftsjahr 2025
CresudBericht Geschäftsjahr 2025
DocuSignBericht 2. Quartal 2026
EndavaBericht Geschäftsjahr 2025
Lululemon AthleticaBericht 2. Quartal 2025
SamsaraBericht 2. Quartal 2026
Smith & Wesson BrandsBericht 1. Quartal 2026
UiPathBericht 2. Quartal 2026
Vivoryon TherapeuticsBericht 2. Quartal 2025
ZumtobelBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Broadcom
2G Energy
Lululemon Athletica
UiPath
DocuSign
Endava
Copart
Vivoryon Therapeutics
Samsara
Ciena
Zumtobel
Cresud
Argan
Cango
Smith & Wesson Brands

