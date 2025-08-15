Trading-Chance USD/YEN: Short-Chance

Werbung

Unsere letzte Trading-Chance für diese Woche führt uns in den Bereich der Währungen. Auch diese bewegen sich keineswegs zufällig, sondern aufgrund von fundamentalen Einflussfaktoren. So sind die wirtschaftliche Stärke im Währungsraum, das Zinsniveau und die Entwicklung der „Einnahmen bringenden Assets“ relevant bei der Kursentwicklung von Währungen und Wechselkursen. Eine ganz besondere Währung ist dabei der Japanische Yen, um den es heute geht. Wir erklären, was die Sonderstellung des Yen fundamental begründet und zeigen eine konkrete Trading-Chance auf.

Größter Halter amerikanischer Staatsanleihen

Japan ist der größte Gläubiger der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Land hält mit Abstand die meisten US-Staatsanleihen, gefolgt von Großbritannien und China. Der Käufer von Anleihen gibt dem Staat, in dem Fall den USA, einen Kredit zu dem Zinssatz (Rendite) der zugrunde liegenden Anleihe. Es verwundert daher nicht, dass es eine Korrelation zwischen der Saisonalität des Yen und jener der US-Bonds gibt.

Inverse Saisonalität

Exkurs: Der Kurs von Staatsanleihen und ihre Renditen verhalten sich invers zueinander. Wenn der Kurs einer Anleihe steigt, fällt parallel dazu die Rendite.

Im nachfolgenden Schaubild vergleichen wir die Saisonalitäten des T-Bond (30-jährige US-Staatsanleihen) und des Yen. Es wird schnell deutlich, dass der Yen fällt, wenn der T-Bond steigt. Berücksichtigen wir hierbei, was wir über das inverse Verhalten von Renditen zu deren Bonds wissen, so lässt sich sagen, dass der Yen sich MIT den Renditen der amerikanischen Staatsanleihen bewegt. Das ist logisch, denn höhere Renditen bedeuten höheres Einkommen, niedrigere Renditen unterdessen bedeuten ein geringeres Einkommen.

Setup aus den Top-Seasonals-Advanced

Wir nutzen eine ganze Reihe verschiedenartiger Strategie-Portfolios, darunter auch rein saisonale Strategien. Aus einem Portfolio, welches 44 Setups beinhaltet und sich Top-Seasonals-Advanced nennt, stammt eine Trading-Strategie, die zwischen 8. Und 23.8. den Yen Long handelt. Ganz wichtig: nahezu alle emittierten Produkte lauten auf USD/YEN, so dass wir also Short USD/YEN handeln, wenn wir den Yen Long handeln wollen. Der Trade lautet dementsprechend Short USD/YEN! Der Ausstieg erfolgt bei unseren Strategien immer zum Handelsende des Exit-Tages!

Fazit:

Die Saisonalität zeigt aktuell ganz klar abwärts für den Japanischen Yen. Darauf basierend haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht. Es kann durchaus Sinn machen, am hier genannten Exit-Termin (zum Handelsschluss) nur einen Teil von 50 oder 66% zu verkaufen und den Rest am Ende der ersten September-Woche glattzustellen. Manchmal laufen die Abwärtswellen bis dahin weiter.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf USD/YEN

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout und den Basispreis gleichauf bei 155,4052 YEN. Bei einem aktuellen Preis von 146,81 Yen ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 18. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HD6W12.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 150-152 Yen

Unterstützungen: 138-140 Yen

Open end Turbo Bear Optionsschein auf USD/YEN

