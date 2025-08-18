Meta im KI-Wettlauf: Wie Zuckerbergs Vision die Anleger überzeugt

Nach einem beeindruckenden Rekordquartal steht Meta Platforms Inc. an der Schwelle zu einer neuen Ära, angetrieben von einer aggressiven KI-Strategie. Das Unternehmen investiert massiv in neue Technologien, von personalisierter Superintelligenz bis hin zu KI-Brillen, um seine Position im Tech-Wettbewerb zu festigen. Für Anleger stellt sich die Frage, wie sich diese ehrgeizige Transformation langfristig auf den Unternehmenswert und das Marktpotenzial auswirken wird.

Neueste Entwicklungen bei Meta: Starkes Quartal und neue Produkte Meta Platforms hat im Juli und August 2025 mit einer Reihe positiver Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht, die für Anleger von besonderem Interesse sind. Ein zentrales Ereignis war die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertrafen. Das Unternehmen meldete ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, was die robuste Performance der Werbegeschäfte auf seinen Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp unterstreicht. Experten schätzen das Potenzial von Meta insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz als hoch ein und sehen in der strategischen Ausrichtung des Konzerns auf KI einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.







Endlos Turbo Long 527,6074 open end: Basiswert Meta Platforms DY76PU Quelle: DZ BANK: Geld 18.08. 08:55:55, Brief 18.08. 08:55:55 21,81 EUR 21,85 EUR -1,18% Basiswertkurs: 785,34 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 16.08. Basispreis 527,6074 USD Knock-Out-Barriere 527,6074 USD Hebel 3,06x Abstand zum Basispreis in % 32,82% Abstand zum Knock-Out in % 32,82% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

