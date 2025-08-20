NVIDIA | KeyBanc erwartet verfehlte Ziele für das dritte Quartal

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Der gestrige Handelstag wurde durch eine ausgeprägte Sektorenrotation geprägt, weg von Tech und Momentum, hin zu Value-Werten und zyklischen Sektoren. Ein Signal, dass die Wall Street auf Zinssenkungen hofft. Entsprechend sehen wir auch bei den REITS und im Bausektor Auftrieb. Nach Home Depot, profitieren auch die Aktien von Lowe’s von den Ergebnissen. Mit Ausnahme von TJX, sieht die Lage im Einzelhandel trüb aus. Target kann die Ziele zwar einhalten und treffen, wird den amtierenden CEO aber mit dem COO ersetzen. Die Wall Street hatte gehofft, dass die Kaufhauskette einen Outsider nehmen wird, um für frischen Wind zu sorgen.



00:00 Intro

00:24 Überblick (Einzelhandel, Tech, Nvidia)

01:44 KeyBanc erwartet verfehlte Ziele für das dritte Quartal

04:53 Handelsministerium prüft Beteiligungen an Halbleiterkonzernen

06:52 Powell-Nachfolge: Ungewöhnlicher Prozess – Zinssenkungen im Blick

08:10 Bedenken zu Zentralbanken | Zolleinnahmen & Powells Rede

12:18 Target: besser-als-befürchtete Zahlen

14:23 Estée Lauder enttäuscht | TJX hebt Prognose an

16:52 Baumarkt & Hausbau: Lowe’s stark, Toll Brothers schwächer

17:55 Tech-Sektor: Gute Zahlen bei Analog Devices & Keysight

18:18 Hertz steigt nach Amazon-Deal | Druck auf CSX

20:01 Analysten zu Affirm, Medtronic, Snowflake, SoFi, UnitedHealth u.v.a.

24:30 Marktanalysen von Lars von Thienen

