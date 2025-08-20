NVIDIA | KeyBanc erwartet verfehlte Ziele für das dritte Quartal
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
#finanzmarkt #eröffnungsglocke
Der gestrige Handelstag wurde durch eine ausgeprägte Sektorenrotation geprägt, weg von Tech und Momentum, hin zu Value-Werten und zyklischen Sektoren. Ein Signal, dass die Wall Street auf Zinssenkungen hofft. Entsprechend sehen wir auch bei den REITS und im Bausektor Auftrieb. Nach Home Depot, profitieren auch die Aktien von Lowe’s von den Ergebnissen. Mit Ausnahme von TJX, sieht die Lage im Einzelhandel trüb aus. Target kann die Ziele zwar einhalten und treffen, wird den amtierenden CEO aber mit dem COO ersetzen. Die Wall Street hatte gehofft, dass die Kaufhauskette einen Outsider nehmen wird, um für frischen Wind zu sorgen.
00:00 Intro
00:24 Überblick (Einzelhandel, Tech, Nvidia)
01:44 KeyBanc erwartet verfehlte Ziele für das dritte Quartal
04:53 Handelsministerium prüft Beteiligungen an Halbleiterkonzernen
06:52 Powell-Nachfolge: Ungewöhnlicher Prozess – Zinssenkungen im Blick
08:10 Bedenken zu Zentralbanken | Zolleinnahmen & Powells Rede
12:18 Target: besser-als-befürchtete Zahlen
14:23 Estée Lauder enttäuscht | TJX hebt Prognose an
16:52 Baumarkt & Hausbau: Lowe’s stark, Toll Brothers schwächer
17:55 Tech-Sektor: Gute Zahlen bei Analog Devices & Keysight
18:18 Hertz steigt nach Amazon-Deal | Druck auf CSX
20:01 Analysten zu Affirm, Medtronic, Snowflake, SoFi, UnitedHealth u.v.a.
24:30 Marktanalysen von Lars von Thienen
________________________________
► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung