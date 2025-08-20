Werbung ausblenden

NVIDIA | KeyBanc erwartet verfehlte Ziele für das dritte Quartal

Markus Koch · Uhr
Dividenden-AristokratenLuxusgüterInfrastrukturKI

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //

► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

#finanzmarkt #eröffnungsglocke

Der gestrige Handelstag wurde durch eine ausgeprägte Sektorenrotation geprägt, weg von Tech und Momentum, hin zu Value-Werten und zyklischen Sektoren. Ein Signal, dass die Wall Street auf Zinssenkungen hofft. Entsprechend sehen wir auch bei den REITS und im Bausektor Auftrieb. Nach Home Depot, profitieren auch die Aktien von Lowe’s von den Ergebnissen. Mit Ausnahme von TJX, sieht die Lage im Einzelhandel trüb aus. Target kann die Ziele zwar einhalten und treffen, wird den amtierenden CEO aber mit dem COO ersetzen. Die Wall Street hatte gehofft, dass die Kaufhauskette einen Outsider nehmen wird, um für frischen Wind zu sorgen.

00:00 Intro
00:24 Überblick (Einzelhandel, Tech, Nvidia)
01:44 KeyBanc erwartet verfehlte Ziele für das dritte Quartal
04:53 Handelsministerium prüft Beteiligungen an Halbleiterkonzernen
06:52 Powell-Nachfolge: Ungewöhnlicher Prozess – Zinssenkungen im Blick
08:10 Bedenken zu Zentralbanken | Zolleinnahmen & Powells Rede
12:18 Target: besser-als-befürchtete Zahlen
14:23 Estée Lauder enttäuscht | TJX hebt Prognose an
16:52 Baumarkt & Hausbau: Lowe’s stark, Toll Brothers schwächer
17:55 Tech-Sektor: Gute Zahlen bei Analog Devices & Keysight
18:18 Hertz steigt nach Amazon-Deal | Druck auf CSX
20:01 Analysten zu Affirm, Medtronic, Snowflake, SoFi, UnitedHealth u.v.a.
24:30 Marktanalysen von Lars von Thienen
________________________________

► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Website: https://www.markuskoch.de/
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum

*Werbung

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
UnitedHealth
Amazon
SoFi Technologies
Home Depot
Medtronic
Snowflake
Estée Lauder
Target
Affirm Holdings
Toll Brothers
Lowes
CSX
Analog Devices
WEG
Bell AG
Target Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden