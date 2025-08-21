Verbraucherstimmung in Euro-Zone verschlechtert sich überraschend etwas

(Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euro-Raum hat sich im August stärker eingetrübt als erwartet.

Das Barometer für das Konsumklima fiel um 0,8 Zähler auf minus 15,5 Punkte, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 14,9 Zähler gerechnet. Das Verbrauchervertrauen bewegt sich damit weiter deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt.

Die Inflation in der Euro-Zone verharrte im Juli bei 2,0 Prozent und liegt damit genau auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB sieht mittelfristig eine Inflationsrate in dieser Höhe als optimal für die Konjunktur an. Nach einer raschen Folge von Zinssenkungen hatte die EZB-Spitze um Zentralbankchefin Christine Lagarde zuletzt eine Zinspause eingelegt. Der nächste Zinsentscheid der Währungshüter steht am 11. September an. Hier erwarten die Finanzmärkte mit großer Mehrheit, dass die Notenbank erneut ihre Füße stillhalten wird.

