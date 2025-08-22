Werbung ausblenden
Werbung von
Börse Stuttgart

Krypto: Deshalb setzt die Wallstreet auf Ethereum – September Korrektur? mit @Bitcoin2Go

Börse Stuttgart · Uhr

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:
📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK
🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp

Im neuen Monatsrückblick sprechen Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy" Dittrich von der Boerse Stuttgart Group über die aktuellen Entwicklungen an den Finanz- und Kryptomärkten. Im Fokus stehen die steigende Inflation, mögliche ausbleibende Zinssenkung der FED und die Auswirkungen von Zöllen auf die Wirtschaft.

Außerdem werfen die beiden einen detaillierten Blick auf die Kursentwicklungen diesen Sommer: Warum performt Ethereum aktuell stärker als Bitcoin? Welche Rolle spielen die hohen ETF-Zuflüsse, institutionelles Interesse und die geplanten Staking-ETFs?

Zudem geht es um die Bedeutung von Chainlink, den Einfluss von Stablecoin-Regulierungen, die Tokenisierung von Vermögenswerten und die wachsende Rolle von Second-Layer-Lösungen im Ethereum-Ökosystem.
Auch die falsche Aussage vom US-Finanzminister Scott Bessent zur US-Bitcoin Reserve, welche den BTC-Kurs abstürzen ließ, wird betrachtet. Diese Aussage wurde kurz danach von Bessent wieder revidiert.

► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:
📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt...
📷 Instagram: https://www.instagram.com/bisonapp/
🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart
🐥 Twitter: https://twitter.com/bisonapp
📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart
🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/

🕐 Das Video wurde am 22.08.2025 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Ethereum Kurs in US Dollar
Bitcoin Kurs in Euro
Chainlink Kurs in US Dollar
Chainlink Kurs in Euro
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden