Werbung ausblenden

Jeder Dritte befürchtet Arbeitsplatz-Verlust durch KI

dpa-AFX · Uhr
KI
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Umfrage

Berlin (dpa) - Rund jeder dritte Bundesbürger hat die Sorge, seinen Arbeitsplatz durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zu verlieren. Bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigten sich 34 Prozent der Deutschen diesbezüglich besorgt, 62 Prozent treibt eine solche Sorge nicht um. Fünf Prozent der Befragten trauten sich in der Frage keine Einschätzung zu. An der repräsentativen Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur nahmen Mitte August 2.175 Wahlberechtigte teil.

Menschen mit geringer Bildung stärker besorgt

Große Unterschiede zwischen den Anhängern der verschiedenen im Bundestag vertretenen Parteien förderte die Befragung nicht zutage. Wer bei der zurückliegenden Bundestagswahl AfD, BSW oder Linke gewählt hat, zeigt sich tendenziell etwas besorgter über einen KI-bedingten Verlust des eigenen Jobs als andere. Wähler der Grünen und der FDP äußern diese Sorge etwas seltener als der Durchschnitt. Bundesweit befürchten Deutsche, die in Städten wohnen sowie Menschen mit niedrigem Bildungsstand eher, ihre Arbeit könnte künftig ganz oder teilweise von einer KI erledigt werden.

Laut einer im Juni veröffentlichten Untersuchung des Ifo-Instituts gehen rund 27 Prozent der Unternehmen in Deutschland davon aus, dass KI in den kommenden fünf Jahren zum Abbau von Stellen führen wird. Rund fünf Prozent der Unternehmen rechnen demnach mit zusätzlichen Jobs durch KI, zwei Drittel erwarten keine Veränderung.

KI-Modelle können heute schon deutlich mehr

Seitdem das US-Unternehmen Open AI im November 2022 mit ChatGPT sein erstes dialogfähiges Sprachmodell veröffentlicht hat, hat die Entwicklung von KI-Modellen enorme Fortschritte gemacht. Verbesserte Fähigkeiten gab es bei den seither vorgestellten KI-Modellen verschiedener Unternehmen und Entwickler unter anderem was Logik, Effizienz, Skalierbarkeit sowie die gleichzeitige Verarbeitung von Text, Bildern, Audio, Video und anderen Formaten betrifft. Vor allem in Europa stehen inzwischen auch Fragen von Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Halbleiterhersteller
US-Regierung plant keine Beteiligung an TSMC und Microngestern, 08:13 Uhr · Reuters
US-Regierung plant keine Beteiligung an TSMC und Micron
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 21.08.202521. Aug. · onvista
Dividendenkalender heute, 21.08.2025
NVIDIA – Produktionsstopp von H20-Chips
gnubreW
gestern, 11:44 Uhr · HSBC
NVIDIA – Produktionsstopp von H20-Chips
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.202520. Aug. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.08.2025
Technologiekonzern
Intel vorbörslich stark - Softbank-Einstieg hellt Stimmung auf19. Aug. · dpa-AFX
Intel vorbörslich stark - Softbank-Einstieg hellt Stimmung auf
Weitere Artikel
Werbung ausblenden