EQS-PVR: Voltabox AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Martin Hartmann
geschäftsansässig:
Benno-Strauß-Straße 8
90763 Fürth
An den Vorstand der
Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Fürth, den 22. August 2025
Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG
Sehr geehrte Herren,
mit Stimmrechtsmitteilung vom 20. August 2025 habe ich gemäß § 33 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass am 19. August 2025 ein Aktienkaufvertrag zwischen der Geraer Batterie-Dienst GmbH mit Sitz in Fürth („GBD“) und der EW-Trade AG mit Sitz in Zug, Schweiz („EWT“), sowie ein Aktienkaufvertrag zwischen der GBD und Herrn Herbert Büttner, wohnhaft in Küssnacht, Schweiz („HB“), geschlossen worden ist. Die GBD hält damit nunmehr 5.161.972 Aktien (entspricht einem Stimmrechtsanteil von 24,51 %) der Voltabox AG mit Sitz in Paderborn („VBX“). Der Erwerb der Stimmrechte durch die GBD an der VBX wird mir gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet.
Vor diesem Hintergrund teile ich gemäß § 43 Abs. 1 WpHG zum heutigen Tag ergänzend Folgendes mit:
1.2 Es besteht gegenwärtig die Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der VBX durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
1.3 Als gegenwärtiges Mitglied des Vorstands der VBX werde ich gegebenenfalls Einfluss auf die Besetzung weiterer Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der VBX nehmen.
1.4 Es wird gegenwärtig keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der VBX, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik angestrebt.
2. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel
Bei den für den Erwerb von Stimmrechten an der VBX verwendeten Mitteln handelt es sich um Eigenkapital.
Mit freundlichen Grüßen,
_______________________________
Martin Hartmann
