Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Gedämpfter Handelsstart: Makrodaten und Unternehmensnews im Blick

UniCredit · Uhr

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der deutsche Leitindex mit einer schwächeren Tendenz. Der DAX startet im Minus, während die US-Indizes in den Futures mittlerweile ebenfalls leicht nachgeben. In Asien überwog Zurückhaltung: Der Nikkei schloss im Minus, begleitet von Gewinnmitnahmen und einem insgesamt abwartenden Marktumfeld. Zudem bleibt das Handelsvolumen in Europa gedämpft, da in Großbritannien wegen des Summer Bank Holiday die Börsen geschlossen sind.

Makroökonomischer Überblick:

Am Vormittag richtet sich der Blick auf das ifo-Geschäftsklima für August. Analysten erwarten eine weitgehend stabile Stimmungslage bei 88,6 Punkten, was auf eine anhaltend fragile Erholung der deutschen Wirtschaft hindeutet. Am Nachmittag folgen die US-Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime im Juli. Prognosen gehen von einem leichten Rückgang aus, nachdem sich der Immobilienmarkt zuletzt trotz hoher Finanzierungskosten überraschend robust gezeigt hatte.

Aktien im Fokus:

Corbion startet leicht im Plus. Das Unternehmen kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit der deutschen BRAIN Biotech AG an, um neuartige biobasierte antimikrobielle Verbindungen zu entwickeln. Ziel ist es, Lebensmittelherstellern innovative, naturbasierte Konservierungslösungen anzubieten – ein Schritt, der Corbions Position im wachsenden Markt für nachhaltige Inhaltsstoffe stärken soll.

Daldrup & Söhne legt zu. Der Geothermie-Spezialist meldete einen Großauftrag im Volumen von rund 16,8 Millionen Euro für eine Tiefengeothermie-Dublette bei München. Das Projekt, das durch Bundesmittel gefördert wird, gilt als wichtiger Beitrag zur regionalen Wärmewende und unterstreicht die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bear UG6NGD 4,59 24673,544668 Punkte 47,92 Open End
DAX® Bear UG2EN9 9,85 25208,723064 Punkte 26,15 Open End
DAX® Bull UG8302 9,90 23263,255785 Punkte 24,11 Open End
DAX® Bull UG6S2C 8,63 23394,460979 Punkte 28 Open End
Microsoft Corp. Bull UG5295 11,19 376,198178 USD 3,86 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Put UG2WU2 7,47 24200,00 Punkte 13,84 19.12.2025
RENK Group AG Call UG78VH 0,38 72,00 EUR 5,06 17.12.2025
Advanced Micro Devices Inc. Call HD5AF5 3,69 130,00 USD 19,41 17.12.2025
RENK Group AG Call UG35AV 12,92 50,00 EUR 3,29 17.12.2025
NASDAQ 100 Put UG6HF2 1,82 22900,00 Punkte 28,42 19.09.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
L’Oréal S.A. Long HC19QY 8,80 266,172412 EUR 3 Open End
MicroStrategy Inc. Long HD8ARK 1,51 268,826875 USD 4 Open End
Apple Inc. Long HD2N4Z 6,25 170,956516 USD 4 Open End
Eli Lilly & Co. Long HD2S08 2,73 474,858503 USD 3 Open End
TUI AG Long HD58GC 1,61 7,619185 EUR 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.08.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
Dax Vorbörse 25.08.2025
Dax startet mit kleinem Abschlag in die neue Handelswocheheute, 08:10 Uhr · onvista
Dax startet mit kleinem Abschlag in die neue Handelswoche
Rede auf Notenbankertreffen
Fed-Chef Powell signalisiert vorsichtig, dass baldige Zinssenkungen nötig sind22. Aug. · onvista
Fed-Chef Powell signalisiert vorsichtig, dass baldige Zinssenkungen nötig sind
Dax Tagesrückblick 22.08.2025
Fed gibt Rückenwind: Dax verbucht Gewinne zum Wochenschluss22. Aug. · onvista
Fed gibt Rückenwind: Dax verbucht Gewinne zum Wochenschluss
Kolumne von Heiko Böhmer
Der Markt gibt gemischte Signale: Anleger müssen wachsam sein23. Aug. · Heiko Böhmer
Der Markt gibt gemischte Signale: Anleger müssen wachsam sein
Weitere Artikel
Werbung ausblenden