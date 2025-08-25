Gedämpfter Handelsstart: Makrodaten und Unternehmensnews im Blick

Zum Wochenauftakt präsentiert sich der deutsche Leitindex mit einer schwächeren Tendenz. Der DAX startet im Minus, während die US-Indizes in den Futures mittlerweile ebenfalls leicht nachgeben. In Asien überwog Zurückhaltung: Der Nikkei schloss im Minus, begleitet von Gewinnmitnahmen und einem insgesamt abwartenden Marktumfeld. Zudem bleibt das Handelsvolumen in Europa gedämpft, da in Großbritannien wegen des Summer Bank Holiday die Börsen geschlossen sind.

Makroökonomischer Überblick:

Am Vormittag richtet sich der Blick auf das ifo-Geschäftsklima für August. Analysten erwarten eine weitgehend stabile Stimmungslage bei 88,6 Punkten, was auf eine anhaltend fragile Erholung der deutschen Wirtschaft hindeutet. Am Nachmittag folgen die US-Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime im Juli. Prognosen gehen von einem leichten Rückgang aus, nachdem sich der Immobilienmarkt zuletzt trotz hoher Finanzierungskosten überraschend robust gezeigt hatte.

Aktien im Fokus:

Corbion startet leicht im Plus. Das Unternehmen kündigte heute eine strategische Partnerschaft mit der deutschen BRAIN Biotech AG an, um neuartige biobasierte antimikrobielle Verbindungen zu entwickeln. Ziel ist es, Lebensmittelherstellern innovative, naturbasierte Konservierungslösungen anzubieten – ein Schritt, der Corbions Position im wachsenden Markt für nachhaltige Inhaltsstoffe stärken soll.

Daldrup & Söhne legt zu. Der Geothermie-Spezialist meldete einen Großauftrag im Volumen von rund 16,8 Millionen Euro für eine Tiefengeothermie-Dublette bei München. Das Projekt, das durch Bundesmittel gefördert wird, gilt als wichtiger Beitrag zur regionalen Wärmewende und unterstreicht die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien im kommunalen Bereich.

