Vorboten NVIDIAs | Trump schockt Indien | Quartalszahlen im Fokus

Die Spannung an der Wall Street steigt. Vor der Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen bleiben die US-Aktien-Futures nahezu unverändert – ein Zeichen, dass die Märkte den Atem anhalten. Denn Nvidia ist nicht nur der größte Wert im S&P 500, sondern auch der Taktgeber für den gesamten KI-Boom. Die Ergebnisse nach Börsenschluss könnten entscheiden, ob die Rallye weiterläuft oder ins Stocken gerät.



Bereits im Vorfeld gibt es positive Signale: MongoDB überrascht die Wall Street mit starken Zahlen und springt vorbörslich um satte 30 Prozent nach oben. Auch Okta legt vier Prozent zu – beide Unternehmen profitieren von der enormen Nachfrage nach Plattformen im Bereich künstliche Intelligenz. Das weckt Hoffnungen, dass Nvidia heute Abend ebenfalls stark liefert.



Doch nicht alles spricht für Rückenwind. Langfristige US-Anleiherenditen klettern weiter nach oben, während Präsident Trump seine Bemühungen verstärkt, die Federal Reserve zu Zinssenkungen zu drängen. Die politische Unsicherheit rund um den erzwungenen Abgang von Fed-Gouverneurin Lisa Cook sorgt zusätzlich für Nervosität.



Trotzdem: Die großen Indizes haben im August bisher Zugewinne verbucht – Dow Jones plus knapp drei Prozent, S&P 500 und Nasdaq jeweils rund zwei Prozent. Damit deutet sich an, dass die Märkte trotz aller Risiken weiter auf eine geldpolitische Lockerung setzen.



Alle Augen richten sich jetzt auf Nvidia. Elf der letzten zwölf Quartalsberichte konnte der Chipriese übertreffen – doch die Reaktion der Aktie fiel nicht immer euphorisch aus. Entscheidend wird, ob es diesmal reicht, die hohen Erwartungen an die KI-Geschichte zu bestätigen.



