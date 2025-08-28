EQS-AFR: Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Finanzmanagement GmbH / Veröffentlichung von Finanzberichten

Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



28.08.2025 / 09:21 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Telekom Finanzmanagement GmbH bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/oamn/iic/list

28.08.2025 CET/CEST



josef.flandorfer@A1.group +43 50 664 39033 jonas.bub@A1.group +43 50 664 25083

2189908 28.08.2025 CET/CEST