EQS-AFR: Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
Infrastruktur

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Telekom Finanzmanagement GmbH / Veröffentlichung von Finanzberichten
Telekom Finanzmanagement GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2025 / 09:21 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Telekom Finanzmanagement GmbH bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://my.oekb.at/kapitalmarkt-services/kms-output/oamn/iic/list

28.08.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Telekom Finanzmanagement GmbH
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich

josef.flandorfer@A1.group +43 50 664 39033 jonas.bub@A1.group +43 50 664 25083

Ende der MitteilungEQS News-Service

2189908 28.08.2025 CET/CEST

Deutsche Telekom
