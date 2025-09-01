Crowdstrike - Die Kurve bekommen
HSBC · Uhr
Die Kurve bekommen
Traderinnen und Trader lieben solche neuralgischen Chartmarken wie sie sich bei der Crowdstrike-Aktie aktuell identifizieren lassen. Gemeint ist die Haltezone bei 400 USD – dort fällt die 200-Tage-Linie (akt. bei 408,93 USD) mit der 50%-Korrektur der jüngsten Aufwärtsbewegung (407,99 USD) und verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zusammen. Nach den Quartalszahlen hat die Aktie diese Bastion genutzt, um einen bemerkenswerten „weißen Block“ auszubilden. Da die beschriebene Kerze gleichzeitig die Pendants der 14(!) Vorgänger umschließt, entsteht zudem ein besonderes „bullish engulfing“. Per Saldo sprechen alle diese Faktoren für eine erfolgreiche Trendwende und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends, zumal der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal liefern konnte. Auf dem Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 518 USD definiert das Februarhoch (455,59 USD) ein wichtiges Etappenziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert die eingangs beschriebene Kumulationszone eine wichtige Orientierungshilfe. Da es deren Bruch unbedingt zu verhindern gilt, ist diese Zone als Stop-Loss prädestiniert.
Crowdstrike (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Crowdstrike
Quelle: LSEG, tradesignal²
