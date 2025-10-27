Cloudflare - Respekt vor dem Rekordhoch!

Seit sechs Wochen ringt die Cloudflare-Aktie mit ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 221,64 USD. Im Monatsbereich schlägt sich diese Entwicklung (bisher) in einem „doji“-Innenstab nieder. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang also bisher noch nicht, obwohl die charttechnischen Parameter stimmen. Schließlich sorgen eine strategische Bodenbildung sowie die jüngste V-Formation für Rückenwind. In dieser Gemengelage definieren wir einen Anstieg über die jüngsten Wochenhochs bei 230 USD als entscheidenden Katalysator. Gelingt der Befreiungsschlag, dürfte der Technologietitel das alte 2021er-Hoch endgültig hinter sich lassen. Das rechnerische Kursziel – abgeleitet aus dem o. g. V-förmigen Einbruch – lässt sich auf rund 260 USD veranschlagen. Um die Ausbruchschance dagegen nicht zu gefährden, gilt es, das Vorwochentief bei 203,51 USD zukünftig nicht mehr zu unterschreiten. Darunter bildet die Kombination aus der Nackenlinie des angeführten V-Muster bei 177 USD und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 171,64 USD) einen strategischen Rückzugsbereich.

Cloudflare (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cloudflare

Quelle: LSEG, tradesignal²

