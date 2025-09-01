onvista Mahlzeit 01.09.2025
Tech & Krypto im Check: Marvell, Alibaba & Ethereum im Spotlight
onvista · Uhr
Marvell: Rekordumsatz, aber Skepsis wächst
Der Chip-Spezialist punktet mit KI-Wachstum, doch Analysten bleiben vorsichtig – steckt hinter den Kursverlusten mehr als nur Verzögerungen bei Großprojekten?
Alibaba: Neue Chips, Partnerschaften und Cloud-Boom
China-Riese Alibaba liefert spannende Signale aus Cloud und KI, während das Kerngeschäft im E-Commerce weiter unter Druck steht. Kann der Konzern trotzdem ein Comeback starten?
Ethereum: Stablecoins treiben Rekorde
Die Stablecoin-Supply auf Ethereum erreicht ein neues Allzeithoch – ein wichtiges Signal für den Markt. Was bedeutet das für Anleger und den ETH-Kurs?
onvista Premium-Artikel
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
onvista Mahlzeit 27.08.2025Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokus27. Aug. · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit 28.08.2025Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuscht28. Aug. · onvista
Zahlenflut an Wall Street | Wirtschaftsdaten | Handelskonflikte schwelen28. Aug. · Markus Koch
onvista Chartzeit 28.08.2025Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?28. Aug. · onvista