Werbung ausblenden
onvista Mahlzeit 01.09.2025

Tech & Krypto im Check: Marvell, Alibaba & Ethereum im Spotlight

onvista · Uhr

Marvell: Rekordumsatz, aber Skepsis wächst 

Der Chip-Spezialist punktet mit KI-Wachstum, doch Analysten bleiben vorsichtig – steckt hinter den Kursverlusten mehr als nur Verzögerungen bei Großprojekten?

Alibaba: Neue Chips, Partnerschaften und Cloud-Boom 

China-Riese Alibaba liefert spannende Signale aus Cloud und KI, während das Kerngeschäft im E-Commerce weiter unter Druck steht. Kann der Konzern trotzdem ein Comeback starten?

Ethereum: Stablecoins treiben Rekorde 

Die Stablecoin-Supply auf Ethereum erreicht ein neues Allzeithoch – ein wichtiges Signal für den Markt. Was bedeutet das für Anleger und den ETH-Kurs?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
BYD
Ethereum Kurs in US Dollar
Xiaomi
Redcare Pharmacy
Marvell
TeamViewer
CTS Eventim
Dell
Alibaba Group Holding
Affirm Holdings
Ulta Beauty
Spotlight Group
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

onvista Mahlzeit 27.08.2025
Okta, MongoDB & Ethereum: Zahlen und Chancen im Fokus27. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit
Chartzeit Eilmeldung
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe27. Aug. · onvista
Änderung bei Nvidia und zwei Neukäufe
onvista Mahlzeit 28.08.2025
Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuscht28. Aug. · onvista
onvista Mahlzeit
Zahlenflut an Wall Street | Wirtschaftsdaten | Handelskonflikte schwelen28. Aug. · Markus Koch
Zahlenflut an Wall Street | Wirtschaftsdaten | Handelskonflikte schwelen
onvista Chartzeit 28.08.2025
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?28. Aug. · onvista
Wall Street feiert Snowflake: Was steckt hinter dem Hype?
Weitere Artikel
Werbung ausblenden