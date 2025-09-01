onvista Mahlzeit

Marvell: Rekordumsatz, aber Skepsis wächst

Der Chip-Spezialist punktet mit KI-Wachstum, doch Analysten bleiben vorsichtig – steckt hinter den Kursverlusten mehr als nur Verzögerungen bei Großprojekten?

Alibaba: Neue Chips, Partnerschaften und Cloud-Boom

China-Riese Alibaba liefert spannende Signale aus Cloud und KI, während das Kerngeschäft im E-Commerce weiter unter Druck steht. Kann der Konzern trotzdem ein Comeback starten?

Ethereum: Stablecoins treiben Rekorde

Die Stablecoin-Supply auf Ethereum erreicht ein neues Allzeithoch – ein wichtiges Signal für den Markt. Was bedeutet das für Anleger und den ETH-Kurs?