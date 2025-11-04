W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.11.2025

onvista · Uhr
WasserstoffLuxusgüterErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMDBericht 3. Quartal 2025
Arista NetworksBericht 3. Quartal 2025
AT&SBericht 2. Quartal 2026
Beyond Meat Inc.Bericht 3. Quartal 2025
BPBericht 3. Quartal 2025
Energy FuelsBericht 3. Quartal 2025
EvonikBericht 3. Quartal 2025
FerrariBericht 3. Quartal 2025
JinkoSolarBericht 3. Quartal 2025
NordexBericht 3. Quartal 2025
PfizerBericht 3. Quartal 2025
SchaefflerBericht 3. Quartal 2025
Super Micro ComputerBericht 1. Quartal 2026
UberBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AMD
Nordex
Beyond Meat Inc.
Pfizer
Schaeffler
Ferrari
SMCI
Arista Networks
Evonik
BP
Uber
AT&S
Energy Fuels
JinkoSolar

