Börse am Morgen 05.09.2025

Dax setzt Erholung weiter fort - Sixt im Fokus nach UBS-Studie

onvista · Uhr
Der Dax hat am Freitag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der deutsche Leitindex legte nach einer Handelsstunde um 0,28 Prozent auf 23.837 Punkte zu und näherte sich damit etwas weiter der runden Marke von 24.000 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich ein leichtes Minus an.

Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus zu Wochenschluss auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese im September ihren Leitzins senkt. Denn die Fed muss sowohl die Inflation im Zaum halten als auch für eine hohe Beschäftigung sorgen.

Größte Gewinner im deutschen Leitindex am Morgen waren Daimler Truck und Zalando mit Zugewinnen von jeweils etwa 1,7 Prozent. Bayer zierte das Tabellenende mit einem Abschlag von knapp einem Prozent.

Sixt erholt - Aktie bekommt Schwung von UBS-Kaufempfehlung

Die Stammaktien des Autovermieters Sixt setzen am Freitag mit etwas Schwung zu einer Erholung vom Tief seit Ende Juni an. Nach einer düsteren Zeit, die Mitte Juli begann und die Aktie bis zum Vortag mehr als 18 Prozent an Wert kostete, zog der Kurs am Morgen um bis zu sieben Prozent an. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 4,1 Prozent auf 83,95 Euro. Über die 200-Tage-Linie kehrten die Aktien zurück, doch an der darüber liegenden 100-Tage-Linie taten sie sich schwer.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen und dabei ein Kursziel von 102 Euro genannt, das auf dem ermäßigten Vortagsniveau mehr als einem Viertel an Kurspotenzial entsprach. Der Rückenwind durch besseres Flottenmanagement werde unterschätzt, lautete das Kernargument des Analysten Zehua Jiang. Zudem steigere Sixt in den USA den Marktanteil. Die Aktienbewertung liege im historischen Vergleich am unteren Rand.  (mit Material von dpa-AFX).

