IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital Platforms Inc. Beruft Mark Creaser in den Aufsichtsrat

IRW-PRESS: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital Platforms Inc. Beruft Mark Creaser in den Aufsichtsrat

Vancouver, BC - 5. September 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, die Ernennung von Mark Creaser, CEO des DSV Fund und anerkannter Führungskraft im Bittensor-Ökosystem, zum Berater bekannt zu geben.

Matthew Priebe, CEO von NextGen, kommentierte:

Mark bringt umfangreiches Fachwissen und ein großes Netzwerk im schnell wachsenden Bereich der dezentralen KI mit. Durch seine Führungsrolle bei DSV Fund ist er zu einer tragenden Säule des Bittensor-Ökosystems geworden. Die Aufnahme von Mark als Berater stärkt unsere Position, während wir unsere Validator-Aktivitäten, Subnetz-Investitionen und TAO-bezogenen Strategien ausbauen. Seine Beratung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir NextGen zu einem führenden öffentlichen Vehikel für Engagements in Web3-Infrastruktur und dezentraler KI ausbauen.

Über Mark Creaser

Mark Creaser ist CEO von DSV Fund, einem regulierten Hedgefonds, der sich auf Bittensor spezialisiert hat. Unter seiner Führung hat DSV eine gezielte OTC-Strategie umgesetzt, sich hochwertige Subnetz-Positionen gesichert und Partnerschaften mit Gründern geschlossen, die für einen bedeutenden Anteil der Netzwerkemissionen verantwortlich sind.

Mark ist dafür bekannt, komplexe Geschäfte zu vereinfachen, Risiken und Chancen abzuwägen und langfristiges Wachstum zu fördern, indem er frühzeitig Teams mit hohem Potenzial entdeckt und ihnen bei der Skalierung hilft. Mit seiner hohen Glaubwürdigkeit sowohl bei Investoren als auch bei Subnetz-Gründern ist er einer der wenigen, die direkten, ausgehandelten Zugang zu den wertvollsten Subnetzen von Bittensor haben - Positionen, die auf dem offenen Markt oft nicht verfügbar sind.

Vor seiner Tätigkeit bei DSV hat Mark Unternehmen aus verschiedenen Branchen skaliert, geleitet und beraten, darunter als Geschäftsführer eines nationalen Marketing- und Franchising-Unternehmens und als Gründer einer Agentur für Unternehmenswachstum. Er hat einen BA in Wirtschaft und Politik von der University of Manchester.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Creaser hat das Unternehmen ihm 200.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die zu einem Preis von 0,50 USD pro Aktie für einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden können, vorbehaltlich der Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange. Die Optionen werden vier Monate nach dem Datum der Gewährung in gleichen vierteljährlichen Raten über einen Zeitraum von 12 Monaten unverfallbar, sofern Herr Creaser weiterhin als Berater für das Unternehmen tätig ist.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

https://nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Rechtliche Hinweise

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Herrn Creaser und andere Zukunftspläne, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Investoren werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um eine umfassende Darstellung der für seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb relevanten Risikofaktoren zu erhalten.

