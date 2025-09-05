Werbung ausblenden
Die erste Handelswoche beim Börsenspiel "Trader 2025" geht zu Ende. In der onvista-Spielgruppe haben sich bisher knapp 1.200 Spielerinnen und Spieler angemeldet, um sich zu messen und die ausgelobten Preise – eine Playstation sowie Kopfhörer von Apple – zu gewinnen. 

Der oder die Erstplatzierte in der onvista-Gruppe, "Isy", kann dabei bereits auf eine Verdopplung des Anfangs-Depotwerts von 100.000 Euro blicken: Knapp 205.000 fiktive Euro ist Isys Depot derzeit wert – das reicht für Platz eins in der onvista-Spielgruppe und immerhin aktuell zu Platz 16 in der Gesamt-Rangliste mit ihren insgesamt über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Unser Profi-Trader Martin Goersch ("Martin_onvista") rangiert im onvista-Ranking aktuell auf Platz 178 mit knapp drei Prozent Plus. Mit Scheinen auf den Bitcoin-Kurs und der Deutz-Aktie war Martin bisher erfolgreich. 

Wenn du auch mitmachen und dir deine Chance auf die von onvista ausgelobten Preise sichern möchtest, melde dich hier an. Schnell sein lohnt sich, denn um die Preise gewinnen zu können, musst du in jeder Woche des Spiels mindestens einmal handeln. Alle Details zum Spiel und der onvista-Spielgruppe kannst du hier nachlesen.

