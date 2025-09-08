Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Wolters Kluwer auf 'Outperform' trotz Zielsenkung

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien von Wolters Kluwer zwar von 160 auf 140 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Christophe Cherblanc untersuchte die Portfolios von Informationsdienstleistern hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für KI-Konkurrenz. Für Wolters Kluwer wird er in seiner am Montag vorliegenden Analyse optimistischer, nachdem sich das Verhältnis von Chancen und Risiken positiv verändert habe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 18:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC

