Chartzeit Eilmeldung

Quest Diagnostics: Starkes Quartal, Prognose hoch, kann die Aktie weiter steigen?

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: onvista

Ende Juli legte Quest Diagnostics sehr gute Quartalszahlen vor. Der Umsatz stiegt um 15,2 Prozent und der Gewinn pro Aktie steig um 11,5 Prozent. Getragen wurde die gute Entwicklung von organischem Wachstum, Akquisitionen und Effizienzsteigerungen. Der Vorstand schraubte daraufhin die Jahresprognose nach oben – ein klares Signal für Fundament und Zukunftsausrichtung.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Quest Diagnostics

Das könnte dich auch interessieren

Europäischer Tech-Star
Börsengang naht: So steht's um das Fintech Klarna05. Sept. · onvista
Jemand nutzt Klarna auf dem Smartphone
Gefallener Star
Trading-Chance Porsche: Raus aus dem DAX!
gnubreW
04. Sept. · Trading-Chance-Redaktion
Trading-Chance Porsche: Raus aus dem DAX!
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“heute, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden