Quest Diagnostics: Starkes Quartal, Prognose hoch, kann die Aktie weiter steigen?

Ende Juli legte Quest Diagnostics sehr gute Quartalszahlen vor. Der Umsatz stiegt um 15,2 Prozent und der Gewinn pro Aktie steig um 11,5 Prozent. Getragen wurde die gute Entwicklung von organischem Wachstum, Akquisitionen und Effizienzsteigerungen. Der Vorstand schraubte daraufhin die Jahresprognose nach oben – ein klares Signal für Fundament und Zukunftsausrichtung.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung