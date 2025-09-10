Über 40 Prozent Plus seit Jahresbeginn: Setzt Silber Kurs auf neue Rekorde? - ntv Zertifikate 5.9.25
HSBC · Uhr
Derzeit ist viel Dynamik im #Edelmetallmarkt. Nicht nur für #Gold, auch für den kleinen Bruder #Silber ging es zuletzt wieder deutlich nach oben. Wie viel Potenzial da noch drinsteckt und wie Trader auf die Bewegungen bei Silber setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.
►Weitere Infos: https://grp.hsbc/60560Qy7Y
►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/60570Qy7l
►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/60590Qy7W
Das könnte dich auch interessieren
Gold im Chart-Check: Ein Rekord jagt den nächsten! - HSBC Daily Trading TV 09.09.2025
gnubreWgestern, 16:08 Uhr · HSBC
Dax Tagesrückblick 09.09.2025Dax rutscht wieder ab - Gold abermals teurer denn jegestern, 17:58 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 08.09.2025Dax nähert sich zum Wochenauftakt der 24.000er-Marke an - Gold mit Rekord08. Sept. · onvista
EdelmetalleGoldpreis steigt erneut auf Rekordhoch - Geopolitische Risiken treibengestern, 16:39 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall im FokusGoldpreis weiter im Höhenflug - Neuer Rekord über 3.600 US-Dollar08. Sept. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?08. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis