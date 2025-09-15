EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.09.2025 / 08:11 CET/CEST
Im Zeitraum vom 08.September 2025 bis einschließlich 12.September 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

DatumGesamtzahl
der erworbenen Aktien		Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes
Volumen (€)		Handelsplatz
08.09.2025 -   -   -   
09.09.2025 -   -   -   
10.09.2025 -   -   -   
11.09.2025 -   -   -   
12.09.2025 -   -   -   
Gesamt -    -    -    

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
Heidelberg Materials

