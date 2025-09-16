Kakao, Kaffee, Zucker
Rohstoffpreise: Was sich aus den Charts ablesen lässt
onvista · Uhr
Zucker, Kakao und Kaffee sind drei Rohstoffe, deren Preise aktuell richtig Bewegung zeigen. Doch wo liegen die Trading-Chancen, und wo lauern die Risiken? In dieser Analyse nimmt Martin Goersch die Charts und Setups genauer unter die Lupe und zeigt, worauf es jetzt ankommt.
