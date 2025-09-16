Werbung ausblenden
Kakao, Kaffee, Zucker

Rohstoffpreise: Was sich aus den Charts ablesen lässt

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Zucker, Kakao und Kaffee sind drei Rohstoffe, deren Preise aktuell richtig Bewegung zeigen. Doch wo liegen die Trading-Chancen, und wo lauern die Risiken? In dieser Analyse nimmt Martin Goersch die Charts und Setups genauer unter die Lupe und zeigt, worauf es jetzt ankommt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
K
Kaffee (Future)
K
Kakao (Future)
Z
Zucker (Future)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 16.09.2025
Vor US-Notenbanksitzung: Anleger setzen auf Zinssenkungheute, 08:29 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Aktienanalyse
IonQ nach dem Investor Day: Chancen, Risiken, Roadmapgestern, 17:30 Uhr · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalheute, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden