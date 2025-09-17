Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 17.09.2025

Unter 23.650 Punkten bleibt der Dax anfällig für Rücksetzer

onvista · Uhr
Dax-Rückblick:

Der Dax hat gestern nach langem Hin und Her endlich die in der vergangenen Woche mehrfach avisierte Abwärtswelle "Richtung 23.400 Punkte" gebracht. Der Leitindex setzte im Anschluss bis in den unteren 23.300er-Bereich zurück. Heute morgen sehen wir erste kleinere Stabilisierungsversuche. Mehr gelang bislang nicht.

Dax-Ausblick: 

Nach dem gestrigen Kursrutsch ist jede Erholung unterhalb von 23.650 Punkten lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtsimpuls Richtung 23.100 Punkte - potenziell deutlich tiefer - zu erachten.

Erholungen zurück über die Marke von 23.500 Punkte wären somit als erneute Verkaufsmöglichkeiten zu erachten. Erst oberhalb von 23.650 Punkten entspannt sich die prekäre Chartsituation entscheidend. Bis dahin dominieren vorerst die Abwärtsrisiken.

Heute Abend ist der Zinsentscheid der US-Notenbank zu beachten. Dieser dürfte im nachbörslichen Handel für stärkere Kursschwankungen sorgen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
