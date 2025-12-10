Dax-Anleger nehmen vor dem Zinsentscheid Gewinne mit

Dax-Widerstand 24.200 24.400 Dax-Unterstützung 24.000 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax verzeichnete heute Vormittag Gewinnmitnahmen und setzte im Vorfeld des US-Zinsentscheids nach einer zunächst positiven Eröffnung bis an die Unterstützung um 24.000 Punkte zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Die Unterstützung um 24.000 Punkte hat heute Vormittag zunächst gehalten, im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank um 20 Uhr und der anschließenden Pressekonferenz von und mit Fed-Chef Jerome Powell dürfte die jüngste Konsolidierung innerhalb des Aufwärtstrendkanals im 4-Stundenchart zunächst weitergehen.

Ein nachhaltiger Bruch der wichtigen Unterstützung um 23.900 Punkte könnte eine größere Verkaufswelle nach sich ziehen, bis dahin bleiben allerdings die Käufer zunächst weiter im Rennen. Eine Entscheidung über den weiteren Verlauf in den kommenden Tagen dürfte aller Voraussicht nach heute Abend ab 20 Uhr fallen.