EQS-News: Bastei Lübbe AG: Hauptversammlung bestätigt erfolgreiche Geschäftsentwicklung – Dividende erneut erhöht

Bastei Lübbe AG: Hauptversammlung bestätigt erfolgreiche Geschäftsentwicklung – Dividende erneut erhöht



17.09.2025 / 16:24 CET/CEST

Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschließt 20 Prozent höhere Dividende von 0,36 Euro je Aktie

Digitale Angebote wachsen auf 35,5 Millionen Euro, Community-Anteil steigt auf 39 Prozent

Community-getriebene Geschäftsmodelle mit deutlichem Wachstum und Rekordzahl an Auszeichnungen

Zunehmende Umsatzdynamik durch hohe Bestseller-Dichte im Jahresverlauf

Köln, 17. September 2025. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung in Präsenz durchgeführt. Am Versammlungsort im MediaPark Köln folgten Aktionärinnen und Aktionäre den Erläuterungen des Aufsichtsrats und des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/2025 und dem Ausblick auf die künftige Entwicklung des Unternehmens.

Die Bastei Lübbe AG blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Angetrieben durch außerordentliche Erfolge ihrer Community-Verlagsmarken sowie der digitalen Angebote und Services konnte der Umsatz, trotz fehlender gesamtwirtschaftlicher Impulse, auf 114 Millionen Euro (Vorjahr: 110,3 Millionen Euro) verbessert und eine sehr starke EBIT-Marge von 15 Prozent (Vorjahr: 12,7 Prozent) erreicht werden. Dabei wuchsen die Community-getriebenen Geschäftsmodelle von LYX, ONE und Community Editions in allen Dimensionen und steigerten nicht nur ihre Reichweite, sondern auch ihren Anteil am Gesamtumsatz auf nun 39 Prozent. Die Community-Verlagsmarken zeigten eine beeindruckende Dynamik und untermauerten ihre Marktstellung mit so vielen Auszeichnungen wie noch nie. In den Erläuterungen betonte der Vorstand die Innovationskraft des Unternehmens, durch die Bastei Lübbe beständig neue Geschäftsfelder und Wachstumspotenziale erschließt. Er verwies dabei unter anderem auf den Aufbau des Direct Commerce Geschäfts, Community-Verlängerungen, Merchandising oder die Expansion der Verlagsmarke LYX in den US-amerikanischen Markt.

„Das vergangene Geschäftsjahr war für Bastei Lübbe äußerst erfreulich. Wir haben unsere Profitabilität gesteigert, unsere digitalen und Community-getriebenen Geschäftsmodelle ausgebaut und damit unsere Wettbewerbsposition gestärkt. Besonders stolz macht mich die Vielzahl an Auszeichnungen, die die Qualität und Relevanz unserer Inhalte unterstreichen. Auf dieser Basis entwickeln wir unsere Community-Modelle konsequent weiter, gründen gezielt neue und spannende Verlagsmarken und erschließen zusätzliche Wachstumsfelder, die unser bestehendes Geschäft sinnvoll ergänzen und stärken“, erläuterte Vorstandsvorsitzender Soheil Dastyari in seiner Rede und ergänzte: „Außerdem werden wir mit unserem Label LYX in den US-Markt expandieren, wo wir großes Potenzial sehen und auf unseren umfangreichen Erfahrungen aus Deutschland aufbauen können.“

Finanzvorstand Mathis Gerkensmeyer ergänzte: „Mit einer EBIT-Marge von 15 Prozent haben wir unsere Profitabilität erneut klar im zweistelligen Bereich stabilisiert. Dieses Ergebnis zeigt die Stärke unserer Strategie und verschafft uns die nötige finanzielle Flexibilität, um unsere Wachstumsinitiativen konsequent fortzusetzen.“

Erneute Anhebung der Dividende

Die Hauptversammlung entlastete die Gremien mit großer Zustimmung und beschloss für das Geschäftsjahr 2024/2025 die Ausschüttung einer um 20 Prozent höheren Dividende je Aktie von 0,36 Euro. Die Dividendensumme entspricht mit einer Gesamtausschüttung von 4.752.036,00 Euro einer Ausschüttungsquote von 42 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses und liegt damit im Rahmen der definierten Dividendenstrategie (40 bis 50 Prozent Ausschüttungsquote). Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 16. September 2025 in Höhe von 10,30 Euro ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent.

Ausblick auf 2025/2026

Mit einem hochkarätigen Programm startet die Bastei Lübbe AG zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr 2025/2026. Zu den aktuellen und bevorstehenden Neuerscheinungen zählen Werke internationaler und nationaler Bestsellerautoren wie Dan Brown, Ken Follett und Rebecca Gablé. Im Bereich LYX setzt Mona Kasten ihre Erfolgsreihe „Scarlet Luck“ fort; weitere deutsche Erfolgsautorinnen wie Lena Kiefer und Laura Kneidl starten neue Reihen. Ergänzt wird das Programm durch Titel internationaler TikTok-Phänomene wie Ana Huang, Hannah Grace und Brittainy Cherry.

Darüber hinaus werden mit den neuen Verlagsmarken Grau und Pfaueninsel weitere Wachstumspotenziale erschlossen. Auch Lübbe Audio wird von zahlreichen Bestseller-Hörbuchproduktionen profitieren. Damit erwartet der Vorstand eine deutliche Dynamisierung des Geschäftsverlaufs bei weiterhin hoher Profitabilität.

Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 82,41 Prozent. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Präsentation des Vorstandes finden sich unter: https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.

Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 114 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024/2025). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

