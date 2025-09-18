Werbung ausblenden
Applied Digital: Mega-Deal, Mega-Chance?

onvista · Uhr
Willkommen zu deiner Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Heute schaut Martin sich Applied Digital genauer an – ein Unternehmen, das von Krypto-Hosting zum KI-Infrastruktur-Player aufgestiegen ist.

Mega-Deals mit Hyperscalern

Langfristige Verträge, Milliardenvolumen und ambitionierte Ausbaupläne: Applied Digital will sich als Schlüsselakteur im KI-Data-Center-Markt positionieren. Doch was steckt wirklich hinter dem CoreWeave-Deal?

Aktie auf neuem Hoch

Neue 52-Wochenhochs sorgen für Furore. Aber wie nachhaltig ist das Momentum, und welche Rolle spielen Analystenstimmen und Charttechnik dabei?

 Chancen & Risiken

Milliardeninvestitionen, aber auch hohe Schulden: Kann Applied Digital seine Pipeline stemmen – oder drohen finanzielle Stolpersteine? Schau dir dazu Martins Analyse an.

