Willkommen zu deiner Aktien-Analyse mit Martin Goersch. Heute schaut Martin sich Applied Digital genauer an – ein Unternehmen, das von Krypto-Hosting zum KI-Infrastruktur-Player aufgestiegen ist.
Mega-Deals mit Hyperscalern
Langfristige Verträge, Milliardenvolumen und ambitionierte Ausbaupläne: Applied Digital will sich als Schlüsselakteur im KI-Data-Center-Markt positionieren. Doch was steckt wirklich hinter dem CoreWeave-Deal?
Aktie auf neuem Hoch
Neue 52-Wochenhochs sorgen für Furore. Aber wie nachhaltig ist das Momentum, und welche Rolle spielen Analystenstimmen und Charttechnik dabei?
Chancen & Risiken
Milliardeninvestitionen, aber auch hohe Schulden: Kann Applied Digital seine Pipeline stemmen – oder drohen finanzielle Stolpersteine? Schau dir dazu Martins Analyse an.
