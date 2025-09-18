Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 18.09.2025

Dax erholt sich deutlich nach der erwarteten Zinssenkung

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.700
Dax-Unterstützung23.32023.100

Dax-Rückblick:

Der Dax startete heute morgen nach der erwarteten Zinssenkung in den USA recht euphorisch in den Handel, legte im weiteren Verlauf weiter zu und kletterte zurück in die Nähe der 23.700er Marke.

Dax-Ausblick: 

Bislang ist die Erholung im Dax lediglich als Pullback an die zuvor gebrochene untere Begrenzung der mehrwöchigen Konsolidierung (schwarze Linie) zu interpretieren. Das kurzfristige weitere Aufwärtspotenzial scheint daher zunächst begrenzt.

Es bleibt abzuwarten, wie die Wall Street heute Nachmittag den gestrigen Zinsentscheid verdaut, ein größerer Rücksetzer im Dax ausgehend vom aktuellen Niveau wäre keine große Überraschung. Erst wenn der Index sich oberhalb von 23.700 Punkten etablieren kann, dreht sich die Chartsituation wieder zu Gunsten der Käuferseite, bis dahin sollte man die Bären noch nicht abschreiben.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
