Dax Chartanalyse 19.09.2025
Dax nach Erholung anfällig für Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|23.900
|23.800
|Dax-Unterstützung
|23.320
|23.100
Dax-Rückblick:
Der Dax setzte die gestrige Erholung heute weiter fort und kletterte zurück in den oberen Bereich der vorherigen Handelsspanne im Bereich 23.580 (Linie grün) und 23.880 Punkte (Linie rot).
Dax-Ausblick:
Nach der Erholung von gut 500 Punkten in den vergangenen beiden Tagen ist kurzfristig tendenziell mit Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende zu rechnen. Zumal am frühen Nachmittag der große Verfallstermin ins Haus steht.
Unter Chance-Risiko-Aspekten ist hier nun wieder die Shortseite attraktiv, mit enger Absicherungsmöglichkeit oberhalb des Tageshochs knapp unterhalb der 23.800er Marke. Ein schönes Wochenende allen Lesern.
Quelle: Tradingview
Werbung
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 19.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.361,32 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 19.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.831,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Chartanalyse 18.09.2025Dax erholt sich deutlich nach der erwarteten Zinssenkunggestern, 11:24 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 17.09.2025Unter 23.650 Punkten bleibt der Dax anfällig für Rücksetzer17. Sept. · onvista
Dax Chartanalyse 16.09.2025Der Dax testet den unteren Bereich der jüngsten Handelsspanne16. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungMeta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista