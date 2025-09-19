Dax nach Erholung anfällig für Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Dax-Widerstand 23.900 23.800 Dax-Unterstützung 23.320 23.100

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte die gestrige Erholung heute weiter fort und kletterte zurück in den oberen Bereich der vorherigen Handelsspanne im Bereich 23.580 (Linie grün) und 23.880 Punkte (Linie rot).

Dax-Ausblick:

Nach der Erholung von gut 500 Punkten in den vergangenen beiden Tagen ist kurzfristig tendenziell mit Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende zu rechnen. Zumal am frühen Nachmittag der große Verfallstermin ins Haus steht.

Unter Chance-Risiko-Aspekten ist hier nun wieder die Shortseite attraktiv, mit enger Absicherungsmöglichkeit oberhalb des Tageshochs knapp unterhalb der 23.800er Marke. Ein schönes Wochenende allen Lesern.