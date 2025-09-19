Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 19.09.2025

Dax nach Erholung anfällig für Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.90023.800
Dax-Unterstützung23.32023.100

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte die gestrige Erholung heute weiter fort und kletterte zurück in den oberen Bereich der vorherigen Handelsspanne im Bereich 23.580 (Linie grün) und 23.880 Punkte (Linie rot).

Dax-Ausblick: 

Nach der Erholung von gut 500 Punkten in den vergangenen beiden Tagen ist kurzfristig tendenziell mit Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende zu rechnen. Zumal am frühen Nachmittag der große Verfallstermin ins Haus steht.

Unter Chance-Risiko-Aspekten ist hier nun wieder die Shortseite attraktiv, mit enger Absicherungsmöglichkeit oberhalb des Tageshochs knapp unterhalb der 23.800er Marke. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 19.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 17.361,32 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 19.09.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.831,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 18.09.2025
Dax erholt sich deutlich nach der erwarteten Zinssenkunggestern, 11:24 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 17.09.2025
Unter 23.650 Punkten bleibt der Dax anfällig für Rücksetzer17. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.09.2025
Der Dax testet den unteren Bereich der jüngsten Handelsspanne16. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 15.09.2025
Dax-Anleger warten auf neue Impulse15. Sept. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden