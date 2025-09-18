EUR/USD - Konsolidierung abgeschlossen - neues Verlaufshoch
HSBC · Uhr
Konsolidierung abgeschlossen - neues Verlaufshoch
Dank des Bruchs des langfristigen Abwärtstrends seit 2008 (akt. bei 1,1191 USD) hat der Euro im Vergleich zum US-Dollar eine strategische Gezeitenwende vollzogen. Auf einen ersten dynamischen EUR-Anstieg folgte in den vergangenen Monaten eine Konsolidierung. Charttechnisch vollzog sich dieses Kräftesammeln in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Jüngst gelang der europäischen Einheitswährung mit einem neuen Verlaufshoch (1,1918 USD) der Ausbruch aus diesem Kursmuster. Rein rechnerisch lässt sich das dadurch aktivierte Anschlusspotenzial auf rund 4 US-Cents taxieren, was im Umkehrschluss zu einem kalkulatorischen Kursziel von 1,22 USD führt. Letzteres deckt sich recht gut mit dem Hoch vom Mai 2021 bei 1,2266 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials markiert die 200-Monats-Linie (akt. bei 1,1982 USD) ein wichtiges Etappenziel. Zusätzlicher Rückenwind kommt derzeit von verschiedenen Trendfolgern. So haben MACD und Aroon zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. Um den lehrbuchmäßigen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es dagegen, das Ausbruchslevel von 1,18 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Entsprechend ist diese Marke als engmaschiger Stop-Loss prädestiniert.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Dank des Bruchs des langfristigen Abwärtstrends seit 2008 (akt. bei 1,1191 USD) hat der Euro im Vergleich zum US-Dollar eine strategische Gezeitenwende vollzogen. Auf einen ersten dynamischen EUR-Anstieg folgte in den vergangenen Monaten eine Konsolidierung. Charttechnisch vollzog sich dieses Kräftesammeln in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (siehe Chart). Jüngst gelang der europäischen Einheitswährung mit einem neuen Verlaufshoch (1,1918 USD) der Ausbruch aus diesem Kursmuster. Rein rechnerisch lässt sich das dadurch aktivierte Anschlusspotenzial auf rund 4 US-Cents taxieren, was im Umkehrschluss zu einem kalkulatorischen Kursziel von 1,22 USD führt. Letzteres deckt sich recht gut mit dem Hoch vom Mai 2021 bei 1,2266 USD. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials markiert die 200-Monats-Linie (akt. bei 1,1982 USD) ein wichtiges Etappenziel. Zusätzlicher Rückenwind kommt derzeit von verschiedenen Trendfolgern. So haben MACD und Aroon zuletzt synchron neue Einstiegssignale generiert. Um den lehrbuchmäßigen Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es dagegen, das Ausbruchslevel von 1,18 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Entsprechend ist diese Marke als engmaschiger Stop-Loss prädestiniert.
EUR/USD (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart EUR/USD
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Vorbörse 18.09.2025Nach-Fed-Entscheid: Deutscher Aktienmarkt dürfte im Plus startenheute, 08:06 Uhr · onvista
EUR/USD Wochenausblick 15.09.2025Rückenwind für Euro-Käufer vor dem Zinsentscheid15. Sept. · onvista
Dax Vorbörse 17.09.2025Dax startet mit leichtem Plus nach dem Abverkauf vom Vortaggestern, 08:28 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis