Aktien New York

Tech-Indizes und Russell 2000 erklimmen weitere Rekorde

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Marek Masik/Shutterstock.com

An den US-Börsen haben am Freitag die wichtigsten Technologie-Indizes ihren Rekordlauf fortgesetzt. Unverändert treibt die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. Sinkende Zinsen haben zudem den positiven Effekt, dass der heutige Wert insbesondere der erhofften hohen Erträge der Tech-Unternehmen steigt.

So legte der Nasdaq 100 um 0,37 Prozent auf 24.547 Punkte zu. Der umfassendere Nasdaq Composite gewann 0,45 Prozent auf 22.571 Punkte.

Unter den Standardwerten stieg das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 um 0,23 Prozent auf 6.647 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,17 Prozent auf 46.222 Punkte nach oben. Damit steuert er auf ein Wochenplus von knapp ein Prozent zu.

Sowohl der Dow als auch der S&P 500 hatten am Donnerstag ebenfalls Hochstände erreicht. Am Freitag nun reichten die Kursgewinne noch nicht ganz für weitere Rekorde. Der führende Nebenwerte-Index Russell 2000 hingegen schwang sich erneut zu einer Bestmarke auf.

