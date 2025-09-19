EQS-News: AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung „FinanceHero 2“ erfolgreich am Kapitalmarkt

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Finanzierung

AUTO1 Group platziert zweite Verbriefung „FinanceHero 2“ erfolgreich am Kapitalmarkt

AUTO1 Group geht mit ihrer zweiten öffentlichen Verbriefung neue Wege, indem sie deutsche und österreichische Ratenkaufverträge in einem Gesamtportfolio von 249 Mio. EUR kombiniert.

Die Transaktion umfasst fünf Klassen von Anleihen, die erfolgreich am öffentlichen Markt mit einer 3,6-fachen Überzeichnung platziert wurden. Dies resultiert in einer Durchschnittsverzinsung von 1-Monats-Euribor (1-M-E) plus 87bps.

Berlin, 19. September, 2025 -AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, gab heute die erfolgreiche Platzierung ihrer zweiten Verbriefung von Ratenkaufverträgen am Kapitalmarkt bekannt. AUTO1 Group verbrieft ein Portfolio in Höhe von 249 Mio. EUR deutscher und österreichischer Ratenkaufverträge. Die länderübergreifende Verbriefung von Ratenkaufverträgen in einem kombinierten Portfolio ist eine Neuerung im Verbriefungsmarkt und unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens.

Die FinanceHero 2-Transaktion verfügt unter anderem über „AAA“ Senior Notes mit einer „Simple, Transparent and Standardised“ (STS) Verifizierung.

Die Transaktion setzt sich wie folgt zusammen:

Klasse Vorläufiges Rating (DBRS (sf)/ S&P (sf)) Größe

(€ Mio.) Verzinsung A AAA/AAA 176,7 1-M-E plus 64bp B AA/AA- 20,0 1-M-E plus 85bp C A(high)/A 15,0 1-M-E plus 130bp D A (low)/BBB 12,5 1-M-E plus 175bp E BBB(low) / BBB - 12,5 1-M-E plus 270bp F (Risikoeinbehalt) NR/NR 12,5 4,5%

Basierend auf starker Nachfrage mit einer 3,6-fachen Überzeichnung erzielte FinanceHero 2 eine durchschnittliche Verzinsung von 1-Monats-Euribor plus 87bps über alle platzierten Tranchen. Im Zuge ihrer zweiten Transaktion im öffentlichen Kapitalmarkt hat die AUTO1 Group die Finanzierungsbedingungen durch eine Umstellung der Rückzahlungen auf eine anteilige Verteilung über die Klassen A bis E und die Integration des österreichischen Portfolios verbessert.

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: „Unsere zweite Transaktion am öffentlichen Kapitalmarkt ist ein bedeutender Meilenstein für uns auf dem Weg der strategischen Ausweitung unseres Verbriefungsgeschäfts. So haben wir Zugang zu der effizientesten Refinanzierung. Die Platzierung einer länderübergreifenden Verbriefung ist ein Resultat der Innovationskraft unseres Teams und zeigt, dass wir die beste Lösung zur Finanzierung und Refinanzierung von Fahrzeugen entwickeln. Unsere wachsende Investorenbasis und die starke Marktresonanz von FinanceHero 2 sind ein Beleg für die hohe Qualität unseres Portfolios.“

Citigroup fungierte als Arranger und Lead Manager, BNP Paribas als Lead Manager der Transaktion. Linklaters beriet die AUTO1 Group und Hogan Lovells fungierte als Rechtsberatung der Lead Manager.

Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen. Mithilfe von Technologie und Daten maximiert die AUTO1 Group Mehrwerte für Kund:innen und Partnerhändler in Europa über drei Marken hinweg: wirkaufendeinauto.de, Autohero and AUTO1.com. Mit wirkaufendeinauto.de und den Schwestermarken bietet die Gruppe Kund:innen einen schnellen und einfachen Weg, ihr Auto zu verkaufen. Mit ihrer Retail-Marke Autohero macht die Gruppe das Finden, Kaufen und Finanzieren von Gebrauchtwagen in hervorragender Qualität für Privatpersonen einfach und stressfrei. AUTO1.com ist Europas größte Handelsplattform für Autohändler und unterstützt sie beim Wachstum ihres Geschäfts. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern aktiv, beschäftigte Ende 2024 europaweit 6.300 Mitarbeitende, verkaufte 2024 690.000 Fahrzeuge und erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Mrd. EUR. AUTO1 Group ging im Februar 2021 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.auto1-group.com.

Investor Relations Kontakte

Philip Reicherstorfer

Group Treasurer

Tel: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: ir@auto1-group.com

Maria Shevtsova

Head of Investor Relations

Tel: +49 (0)170 556 9259

Email: ir@auto1-group.com

Media Relations Kontakt

Christine Preyer

Director Communications & PR

Tel: +49 (0)175 64 59 192

Email: press@auto1-group.com

