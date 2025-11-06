W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.11.2025

onvista · Uhr
RüstungBatterien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BlockBericht 3. Quartal 2025
CommerzbankBericht 3. Quartal 2025
ContinentalBericht 3. Quartal 2025
D-Wave QuantumBericht 3. Quartal 2025
Deutsche PostBericht 3. Quartal 2025
DeutzBericht 3. Quartal 2025
Heidelberg MaterialsBericht 3. Quartal 2025
HochtiefBericht 3. Quartal 2025
IREN LimitedBericht 1. Quartal 2026
ModernaBericht 3. Quartal 2025
MP MaterialsBericht 3. Quartal 2025
RheinmetallBericht 3. Quartal 2025
SUSS MicroTecBericht 3. Quartal 2025
T1 EnergyBericht 3. Quartal 2025
ZalandoBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
D-Wave Quantum
Commerzbank
Zalando
Deutz
Deutsche Post
IREN Limited
Heidelberg Materials
SUSS MicroTec
Hochtief
MP Materials
Moderna
T1 Energy
Continental
Block

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.11.202503. Nov. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.11.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.10.202531. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.10.2025
US-Softwareunternehmen
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten04. Nov. · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden