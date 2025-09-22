ROUNDUP: Chefwechsel bei Telekom-Tochter T-Mobile US

BELLEVUE (dpa-AFX) - Bei der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US kommt es zu einem Führungswechsel. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte das Unternehmen am Montag in Bellevue mit. Sievert übernehme den neu geschaffenen Posten des Vize-Verwaltungsratsvorsitzenden, hieß es.

Aktien von T-Mobile US legten nach Handelsbeginn in New York zuletzt um 0,1 Prozent zu. Die Papiere der Bonner Konzernmutter lagen derweil in einem schwachen europäischen Branchenumfeld 1,8 Prozent im Minus. Die US-Sparte ist bei der Telekom der weitaus größte und dominierende Geschäftsteil. Die Kursentwicklung in den USA gibt oft den Takt für die Notierung in der Heimat vor.

Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle. Sievert war bereits unter seinem Vorgänger John Legere ein wichtiger Manager bei der US-Tochter. Er gilt als einer der Architekten des aggressiven Wachstumskurses von T-Mobile US in den vergangenen Jahren./nas/men/stw