DAX® - Risikoreduktion dank RSL

Wir greifen unsere Auswertung auf Basis der DAX®-Daten von 1988 bis Juli 2025 nochmals auf. Bereits letzte Woche konnten wir die Sinnhaftigkeit der Selektion anhand der Relativen Stärke nach Levy nachweisen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 19. September). Nachdem wir die besseren Wochenrenditen bei den deutschen Standardwerten in Aufwärtstrendphasen (RSL > 1) aufzeigen konnten, gehen wir zu Beginn nochmals auf die Risikobetrachtung ein. Unter diesem veränderten Blickwinkel kann das Selektionskriterium ebenfalls punkten. So beträgt die annualisierte Volatilität des DAX® über alle Wochen seit 1988 gut 20 %. Werden nur die Aufwärtstrendwochen mit einer RS-Kennziffer von über 1 herausgefiltert, so sinkt dieser Wert um ein gutes Drittel auf lediglich noch 13 %. Diese Risikoreduktion untermauert auch die Analyse der zehn schlechtesten Handelswochen seit 1988. An neun von zehn dieser „worst case“-Wochen lag die Relative Stärke nach Levy unterhalb des Schwellenwertes von 1. Die Auswertung des Momentums hilft also ebenfalls beim Ausschluss der Wochen, an denen Anlegerinnen und Anleger nicht im DAX® investiert sein sollten (Fortsetzung siehe unten).
