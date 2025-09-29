Werbung ausblenden
Börse am Morgen 29.09.2025

Moderates Plus zum Wochenbeginn - Klöckner & Co strebt Erholung an

onvista · Uhr
Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Dax legte heute gut eine Stunde nach Handelsstart um 0,07 Prozent auf 23.755 Punkte zu und baute damit sein Plus vom Freitag etwas aus.

Ende vergangener Woche hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,4 Prozent auf 30.114 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,08 Prozent bergauf.

Klöckner & Co startet weiteren Erholungsversuch

Aktien von Klöckner & Co setzen Montagmorgen erneut zur Kurserholung an. Die Papiere des Stahlhändlers gewannen rund eine Stunde nach Handelsbeginn bis zu 3,6 Prozent auf 5,83 Euro. Am Markt kommt der Verkauf von acht US-Distributionsstandorten damit gut an. Damit will das Unternehmen den Umsatzanteil aus höherwertigem Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um fünf Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigern.

Am Freitag waren KlöCo-Papiere zwischenzeitlich schon einmal stark gestiegen. Auslöser war ein Pressebericht, der den Anlegern Hoffnung auf Schutzzölle vor China-Importen machte. Die Kursgewinne waren allerdings letztlich größtenteils wieder zusammengeschmolzen. Damit waren die Aktien zurück in ihrer Handelsrange auf dem tiefsten Niveau seit Februar. Nun winkt ein neuerlicher Befreiungsversuch.

(mit Material von dpa-AFX)

