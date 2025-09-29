Werbung ausblenden

Geschäftsklima im Euroraum im September leicht aufgehellt

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) - Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich im September überraschend etwas verbessert.

Das Barometer stieg auf 95,5 Punkte, nach - aufwärts revidiert - 95,3 Zählern im August, wie am Montag aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten mit einer Stagnation bei 95,2 Zählern gerechnet. Das Barometer tendiert unter seinem langjährigen Durchschnitt.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich im September eingetrübt und damit die Hoffnung auf einen spürbaren Aufschwung gedämpft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im September auf 87,7 Zähler, nach 88,9 Punkten im August, wie das Münchner Ifo-Institut vorige Woche zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Es war der erste Rückgang nach sechs Anstiegen des an den Finanzmärkten stark beachteten Frühindikators.

