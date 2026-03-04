Märkte heute

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Adidas: Starke Zahlen – und neue Fragen

Der Sportartikelhersteller hat seine Ergebnisse vorgelegt und konnte in vielen Bereichen deutlich zulegen. Umsatz, Gewinn und Margen zeigen eine klare Verbesserung. Doch der Blick nach vorne sorgt für Diskussionen: Was bedeutet der Ausblick für die nächsten Jahre – und wie viel Wachstum ist realistisch?

Palantir: Neues Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit

Ein Analyst sieht deutlich mehr Potenzial bei der KI-Softwarefirma und hebt sein Kursziel deutlich an. Gleichzeitig rückt das Unternehmen durch politische Entscheidungen rund um KI-Technologien stärker in den Mittelpunkt. Welche Rolle spielt Palantir künftig in diesem Umfeld?

CrowdStrike: Cybersecurity wächst weiter

Der Sicherheitssoftware-Anbieter meldet starke Zahlen und erreicht eine wichtige Marke beim wiederkehrenden Umsatz. Besonders spannend: die Rolle von Cybersecurity in einer Welt mit immer mehr KI-Anwendungen. Was treibt das Wachstum – und wie nachhaltig ist der Trend?