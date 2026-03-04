Märkte heute

CrowdStrike wächst | Adidas enttäuscht | Palantir mit Analysten-Rückenwind

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Redcare Pharmacy, Bilfinger, Bayer, Adidas, Rheinmetall, Sea Ltd, On Holding, Target, Micron, Palantir, CrowdStrike.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Adidas: Starke Zahlen – und neue Fragen 

Der Sportartikelhersteller hat seine Ergebnisse vorgelegt und konnte in vielen Bereichen deutlich zulegen. Umsatz, Gewinn und Margen zeigen eine klare Verbesserung. Doch der Blick nach vorne sorgt für Diskussionen: Was bedeutet der Ausblick für die nächsten Jahre – und wie viel Wachstum ist realistisch?

Palantir: Neues Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit 

Ein Analyst sieht deutlich mehr Potenzial bei der KI-Softwarefirma und hebt sein Kursziel deutlich an. Gleichzeitig rückt das Unternehmen durch politische Entscheidungen rund um KI-Technologien stärker in den Mittelpunkt. Welche Rolle spielt Palantir künftig in diesem Umfeld?

CrowdStrike: Cybersecurity wächst weiter 

Der Sicherheitssoftware-Anbieter meldet starke Zahlen und erreicht eine wichtige Marke beim wiederkehrenden Umsatz. Besonders spannend: die Rolle von Cybersecurity in einer Welt mit immer mehr KI-Anwendungen. Was treibt das Wachstum – und wie nachhaltig ist der Trend?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Bayer
Palantir
Micron Technology
adidas
Crowdstrike
Redcare Pharmacy
Bilfinger
Sea Limited (ADR)
Target
Target Group

Das könnte dich auch interessieren

RWE, Eon und Iberdrola im Check
Gewinner von Energiewende und KI-Hype?gestern, 12:00 Uhr · onvista
Gewinner von Energiewende und KI-Hype?
Videoanalyse 03.03.2026
Beiersdorf-Aktie stürzt abgestern, 15:22 Uhr · onvista
Beiersdorf-Aktie stürzt ab
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Checkgestern, 14:45 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
Alle Premium-News