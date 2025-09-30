PURE Funds AG / Schlagwort(e): Börsengang

Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) plant die Kotierung an der SIX Swiss Exchange per 20. Oktober 2025



Medienmitteilung I 30. September 2025

Die FINMA hat die Anpassungen des Fondsvertrags des PSO im Hinblick auf die Öffnung für Publikumsanleger genehmigt. Der neue Fondsvertrag tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft. Auf dieser Grundlage plant die Fondsleitung, die PURE Funds AG, den PSO Ende Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der erste Handelstag ist für den 20. Oktober 2025 vorgesehen.

Mit der angestrebten Kotierung an der SIX Swiss Exchange soll die Sichtbarkeit des Fonds am Markt erhöht und die Liquidität sowie der Zugang für Investoren erleichtert werden. Mit der Kotierung wird der Fonds voraussichtlich auch in die Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen.

Das Portfolio des PSO besteht per 30. September 2025 aus 17 Liegenschaften, die sich an Mikrolagen in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz befinden. Der Fonds blickt auf eine eindrückliche Performance seit Lancierung im Dezember 2020 zurück und auf ein starkes erstes Halbjahr 2025:

Der Marktwert des Portfolios per 30. Juni 2025 beträgt CHF 204.2 Mio. und die Netto-Mietzinseinnahmen stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 von CHF 2.9 Mio. auf CHF 3.8 Mio. Für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 konnten sowohl eine attraktive Anlage- wie auch Eigenkapitalrendite von jeweils 4.7% (Vorjahr: 2.0%) erzielt werden. Per 30. Juni 2025 belief sich der Nettoinventarwert pro Fondsanteil auf CHF 125.82 (Vorjahr: CHF 120.85). Zudem reduzierte der PSO die Fremdfinanzierungsquote per Bilanzstichtag auf 32.8% (Vorjahr: 42.3%) und erfüllt somit alle Anlagebeschränkungen, für welche die FINMA dem Fonds eine Ausnahmebewilligung in der Aufbauphase gewährt hatte.

Der strategische Schwerpunkt des PSO liegt auf der gezielten Weiterentwicklung eines langfristig orientierten Immobilienportfolios in den wirtschaftlich starken sowie aufstrebenden städtischen Regionen der Schweiz. Bevorzugt werden dabei Liegenschaften in gutem Zustand und an attraktiven Mikrolagen, die sowohl hohe und stabile Erträge als auch Wertsteigerungspotenziale bieten.

Flavio Lauener, CEO der PURE Funds AG, sagt: «Wir freuen uns auf die Börsenkotierung und sind überzeugt, dass dieser Schritt und der Einbezug in die Immobilienindizes die Attraktivität sowie Visibilität des PSO für die Anleger steigern wird».

Fondsinformationen per 30. September 2025

Fondsname PURE Swiss Opportunity REF ISIN / Valor / Symbol CH0555854626 / 55585462 / PSO Fondsdomizil Schweiz Fondswährung CHF Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds Fondsleitung PURE Funds AG Verwendung Erträge Ausschüttend Indikativer NAV Quartalsweise publiziert Aufsichtsbehörde FINMA Depotbank BCV (Banque Cantonale Vaudoise) Handelbarkeit Sekundärhandel über BCV / Lienhardt Privatbank Rücknahme von Fondsanteilen Ende Geschäftsjahr / Kündigungsfrist 12 Monate Rechnungsjahr 1. Januar bis 31. Dezember Fondsvertrag mit Anhang www.pure.swiss, www.swissfunddata.ch

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

Weitere Informationen und Kontakt

PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss

CEOI Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 Iflavio.lauener@pure.swiss

Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss

DisclaimerDiese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Derzeit richtet sie sich ausschliesslich an Personen, die als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 oder Art. 10 Abs. 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG gelten. Ab dem 1. Oktober 2025 steht der PURE Swiss Opportunity Fund allen Anlegern offen. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Ertrage interpretiert werden. Die Wertentwicklung berücksichtigt überdies nicht sämtliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

