Deal mit Meta

CoreWeave-Aktie derzeit (noch) kein Kauf

onvista · Uhr
Der gestern verkündete Deal mit Meta hatte eine Größenordnung von mehreren Milliarden Dollar. Wie schätzt Martin die CoreWeave-Aktie aktuell ein? Seine Einschätzung gibt es hier im Video.

CoreWeave

