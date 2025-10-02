Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat der Dax am Donnerstag weiter Kurs Richtung Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex stieg um 0,78 Prozent auf 24.301 Punkte in der ersten Handelsstunde. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei 24.639 Punkten erreicht.

Die Regierungsgeschäfte stehen in den USA seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte. Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets.

Kaufempfehlung treibt Hochtief

Aktien von Hochtief haben am Donnerstag nach der Kehrtwende des Analysten der Bank of America (Bofa) einen neuen Rekordstand erreicht. Die Papiere des Baukonzerns kosteten erstmals 248 Euro und steigerten ihr Jahresplus damit auf 91 Prozent. Damit sind sie 2025 achtbester Wert im MDax.

Bofa-Analyst Marcin Wojtal sieht Hochtief als einen der Schlüssel im Thema Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend KI haben. Datenzentren stünden in den USA inzwischen für 20 Prozent des Auftragsbestands von Hochtief, so Wojtal in seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 260 Euro. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 um bis zu 10 Prozent über den Marktkonsens. Hochtief-Papiere seien obendrein noch niedriger bewertet als die Konkurrenz. Bisher hatte Wojtal bei einem Kursziel von 167 Euro mit "Underperform" votiert. Er vollzog damit nun eine klare Kehrtwende.

Siemens Energy wieder auf Rekord - Analysten stocken Kursziele auf

Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstagmorgen mit 108,30 Euro einen Rekordstand erreicht. Das Jahresplus der Papiere des Energietechnikkonzerns liegt damit bei 115 Prozent. Nur Rheinmetall sind im Dax noch klar besser.

Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an. Berenberg-Experte Dawson sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld und die mittelfristigen Margen könnten die Zielvorgaben toppen. Seiner Einschätzung nach liegt der Aktienkurs immer noch unter dem inneren Wert. (mit Material von dpa-AFX)