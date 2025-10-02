Trading-Chance Dow Jones: Shutdown in den USA

Was ist ein Shutdown?

Ein Government Shutdown (englisch für „Stilllegung der [Bundes]verwaltung“) ist in den Vereinigten Staaten die Lage, in der die Behörden der Bundesregierung ihre Tätigkeit zu großen Teilen einstellen und nur noch die als unerlässlich angesehenen Aufgaben erledigen. Bei Börsianern sorgt ein Shutdown stets für Sorgen, da bei einer längeren Dauer potenziell zum Beispiel Genehmigungsverfahren verzögert werden und man eine Auswirkung auf die US-Wirtschaft befürchtet. Es gibt derzeit beispielsweise auch keinen Commitment of Traders Report, da die CFTC auch eine staatliche Behörde ist.

Sie werden sich einigen, denn sie müssen sich einigen!

In den 27 Jahren unserer Börsenlaufbahn haben wir bereits zwei Shutdowns miterlebt. In beiden Fällen waren wir von vornherein positiv gestimmt und sehr entspannt, da uns klar war: „Sie werden sich einigen, denn sie müssen sich einigen!“ Niemand, auch nicht die jeweils aktuelle Oppositionspartei, hat ein Interesse an einem längeren Stillstand im Land. Vor allem würde politisch die blockierende Partei in der Wählergunst Einbußen hinnehmen müssen. Darum gibt es wahrscheinlich auch jetzt wieder das übliche Gezerre, den Versuch, Präsident Trump Zugeständnisse abzuringen. Doch am Ende wird es eine Einigung auf den Haushalt geben. Erstens, weil Donald Trump ein ausgezeichneter „Verhandler“ ist und zweitens, weil sie sich einigen müssen.

Die Börse stieg immer!

Aus statistischer Sicht sind es natürlich sehr wenige Einzelfälle, die wir als Orientierung heranziehen können. Die Mathematiker werden also aus den vergangenen Shutdowns keine Erkenntnisse ziehen wollen. Wir wissen aber, dass es seltene Ausnahmefälle immer geben wird, und man sich sehr wohl daran grob orientieren kann. Das ist besser, als ins Blaue hinein zu handeln.

Zwischen dem 14.11.1995 und dem 6.1.1996 waren die USA zweimal dicht hintereinander im Shutdown. Insgesamt ist der Dow Jones in diesem Zeitraum deutlich gestiegen, wie wir anhand des Chart-Ausschnitts in der folgenden Grafik sehen. Der nächste Shutdown startete in der Präsidentschaft von Barack Obama am 1.10.2013 und endete am 17.10.2013. Im Vorfeld, als sich ein Shutdown abzeichnete, sanken die Kurse, doch als der Shutdown dann in Kraft trat, begann eine Rallye im US-Leitindex. Der jüngste Shutdown begann am 22.11.2018 und endete am 25.01.2019. Auch hier das gleiche Bild: im Vorfeld, als sich der Haushaltsstreit abzeichnete, schwächelte der Index, um mit Beginn des Shutdowns in den Rallye-Modus zu schalten.

Fazit:

Auch wenn wir nur drei Präzedenzfälle heranziehen können, so ist das Muster typisch für Events dieser Art: Schwäche im Vorfeld und steigende Kurse ab Beginn des vermeintlich negativen Events. Wir haben für diese Trading-Chance ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Dow Jones

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 42.891,48 Punkte. Bei einem aktuellen Preis von 46.520 Punkten ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 12,70. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG80ME.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 43.000 Punkte

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Dow Jones

Basiswert Dow Jones WKN UG80ME ISIN DE000UG80ME9 Basispreis 42.891,48 Punkte K.O.-Schwelle 42.891,48 Punkte Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 12,7 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

