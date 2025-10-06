EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

06.10.2025 / 16:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
6. Oktober 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 wurden insgesamt 1.260.984 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
29.09.2025213.50838,05538.125.110,99Xetra
29.09.2025140.32538,04775.339.043,50CBOE Europe (CEUX)
29.09.202521.27138,0520809.404,09Turquoise Europe (TQEX)
29.09.202515.68538,0592596.958,55Aquis Europe (AQEU)
30.09.2025227.67938,01658.655.558,70Xetra
30.09.2025178.04138,00146.765.807,26CBOE Europe (CEUX)
30.09.202527.27038,00801.036.478,16Turquoise Europe (TQEX)
30.09.202523.69438,0245900.952,50Aquis Europe (AQEU)
01.10.2025187.71237,97857.129.020,19Xetra
01.10.2025131.64537,97154.998.758,12CBOE Europe (CEUX)
01.10.202525.53437,9877969.977,93Turquoise Europe (TQEX)
01.10.202511.85737,9376449.826,12Aquis Europe (AQEU)
02.10.202525.12938,3228963.013,64Xetra
02.10.202527.46138,30671.051.940,29CBOE Europe (CEUX)
02.10.20253.72838,2257142.505,41Turquoise Europe (TQEX)
02.10.202544538,397717.086,98Aquis Europe (AQEU)
Gesamt1.260.984
 		38,027047.951.442,43
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 12.108.224 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2208622 06.10.2025 CET/CEST

