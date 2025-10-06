Werbung ausblenden

Insider: Europäische Satelliten-Fusion dauert noch

Reuters · Uhr
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom/Paris (Reuters) - Die Dreier-Gespräche über eine Fusion des Satelliten-Geschäfts von Airbus mit den entsprechenden Sparten der Rivalen Thales und Leonardo ziehen sich einem Insider zufolge noch hin.

Bis zu einer Rahmenvereinbarung werde es noch einige Wochen dauern, sagte die mit der Sache vertraute Person am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Verwaltungsräte von Airbus sowie den Rüstungskonzernen Thales aus Frankreich und Leonardo aus Italien arbeiteten an einer gemeinsamen Position. Wichtige Details seien noch umstritten. Nach einem Bericht der französischen Zeitung "La Tribune" haben Thales und Leonardo, die Eigentümer von Thales Alenia Space und Telespazio, in letzter Minute um Aufschub gebeten. Es gehe um den Arbeitsanteil der potenziellen Partner an der Fertigung in einem fusionierten Satellitenhersteller.

Die europäische Satelliten-Branche ist gegenüber neuen Konkurrenten - allen voran SpaceX von Elon Musk - ins Hintertreffen geraten und versucht mit dem Zusammenschluss wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Die Fusionsverhandlungen laufen seit Monaten. Zusammengelegt werden sollen die Airbus-Töchter Airbus Space Systems und Airbus Intelligence, deren wichtigster europäischer Konkurrent Thales Alenia Space und das eigene Raumfahrt-Geschäft von Leonardo.

Ein Airbus-Sprecher sagte: "Die Gespräche mit unseren Partnern gehen weiter und sind vertraulich." Für weitere Äußerungen sei es zu früh. Thales war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. Leonardo wollte sich nicht äußern.

(Bericht von Tim Hepher, Giuseppe Fonte und Giulia Segreti; Geschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfengestern, 19:38 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
Gegen Verluste absichern - so einfach funktioniert's03. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden