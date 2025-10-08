IRW-News: Loar Holdings Inc.: Loar Holdings gibt Ernennung von Jeremy Halford zum Executive Vice President bekannt

IRW-PRESS: Loar Holdings Inc.: Loar Holdings gibt Ernennung von Jeremy Halford zum Executive Vice President bekannt

WHITE PLAINS, NEW YORK / ACCESS Newswire / 8. Oktober 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR) (Loar, wir, uns und unser/e) gibt die Ernennung von Jeremy Halford zum Executive Vice President bekannt, der an Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman, berichten wird. Jeremy wird die betriebliche Leitung von CAV Systems (Consett, Großbritannien), Safe Flight (White Plains, New York), Applied Engineering und The Freeman Company (Yankton, South Dakota) übernehmen.

Wir freuen uns, Jeremys umfassende betriebliche und kaufmännische Expertise in der Loar-Familie willkommen zu heißen, sagte Dirkson Charles. Jeremy ist eine erfahrene Führungskraft mit einer langjährigen Erfolgsbilanz beim Ausbau globaler Fertigungsunternehmen und der Entwicklung leistungsstarker Teams. Vor allem aber passt seine DNA zu unseren kulturellen Werten.

Jeremy kann auf eine über zwei Jahrzehnte lange Karriere in unterschiedlichen betrieblichen Führungs- und Strategiepositionen bei Unternehmen wie Graftech, Arconic, Doncasters, Alcoa und General Motors zurückblicken.

Jeremy erlangte ein Bachelor of Science-Diplom in Mechanical Engineering am GMI Engineering & Management Institute und ein MBA-Diplom an der Harvard University.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt sowie das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Ansprechpartner

Ian McKillop

Loar Holdings Investor Relations

IR@loargroup.com

