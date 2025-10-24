Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|BB Biotech
|Bericht 3. Quartal 2025
|Eni
|Bericht 3. Quartal 2025
|Eni
|Bericht 3. Quartal 2025
|General Dynamics
|Bericht 3. Quartal 2025
|Hexagon B
|Bericht 3. Quartal 2025
|Illinois Tool Works
|Bericht 3. Quartal 2025
|Li-FT Power
|Bericht 3. Quartal 2025
|NatWest
|Bericht 3. Quartal 2025
|Norsk Hydro
|Bericht 3. Quartal 2025
|Porsche AG Vz.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Procter & Gamble
|Bericht 1. Quartal 2026
|Saab
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sanofi
|Bericht 3. Quartal 2025
|Shin-Etsu Chemical
|Bericht 2. Quartal 2025
|Signify
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
