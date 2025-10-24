Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.10.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BB BiotechBericht 3. Quartal 2025
EniBericht 3. Quartal 2025
General DynamicsBericht 3. Quartal 2025
Hexagon BBericht 3. Quartal 2025
Illinois Tool WorksBericht 3. Quartal 2025
Li-FT PowerBericht 3. Quartal 2025
NatWestBericht 3. Quartal 2025
Norsk HydroBericht 3. Quartal 2025
Porsche AG Vz.Bericht 3. Quartal 2025
Procter & GambleBericht 1. Quartal 2026
SaabBericht 3. Quartal 2025
SanofiBericht 3. Quartal 2025
Shin-Etsu ChemicalBericht 2. Quartal 2025
SignifyBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Porsche AG Vz.
Procter & Gamble
Sanofi
Saab
BB Biotech
Eni
Li-FT Power
General Dynamics
NatWest
Norsk Hydro
Illinois Tool Works
Hexagon B
Shin-Etsu Chemical
Signify

