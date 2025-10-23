Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ATOSS Software
|Bericht 3. Quartal 2025
|Blackstone
|Bericht 3. Quartal 2025
|Dow
|Bericht 3. Quartal 2025
|Freeport-McMoRan
|Bericht 3. Quartal 2025
|Honeywell
|Bericht 3. Quartal 2025
|Intel
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kenvue
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kion Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|MTU Aero Engines
|Bericht 3. Quartal 2025
|Newmont
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nokia
|Bericht 3. Quartal 2025
|PowerCell Sweden
|Bericht 3. Quartal 2025
|Steyr Motors
|Bericht 3. Quartal 2025
|T-Mobile US
|Bericht 3. Quartal 2025
|Union Pacific
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
