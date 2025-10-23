Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.10.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ATOSS SoftwareBericht 3. Quartal 2025
BlackstoneBericht 3. Quartal 2025
DowBericht 3. Quartal 2025
Freeport-McMoRanBericht 3. Quartal 2025
HoneywellBericht 3. Quartal 2025
IntelBericht 3. Quartal 2025
KenvueBericht 3. Quartal 2025
Kion GroupBericht 3. Quartal 2025
MTU Aero EnginesBericht 3. Quartal 2025
NewmontBericht 3. Quartal 2025
NokiaBericht 3. Quartal 2025
PowerCell SwedenBericht 3. Quartal 2025
Steyr MotorsBericht 3. Quartal 2025
T-Mobile USBericht 3. Quartal 2025
Union PacificBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intel
Newmont
MTU Aero Engines
Steyr Motors
Nokia
PowerCell Sweden
Freeport-McMoRan
Kion
Kenvue
T-Mobile US
ATOSS Software
Dow
Honeywell
Union Pacific
Blackstone

