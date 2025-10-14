Märkte heute
Heidelberg Materials, IonQ und Broadcom - Drei starke Impulse fürs Depot
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: BP, Siemens, BASF, Heidelberg Materials, Argan, General Dynamics, StubHub, Power Integration, Las Vegas Sands, Robinhood, IonQ und Broadcom.
Heidelberg Materials: Analysten sehen Aufwärtstrend
UBS hebt den Daumen - mit neuem Kursziel und starkem Zukunftsausblick. Warum Analysten jetzt von einer „Zement-Ära“ sprechen und was das für Anleger bedeutet.
IonQ: JPMorgan setzt auf Quantenkraft
Ein Milliardenprogramm für strategische Schlüsselindustrien bringt frischen Rückenwind in den Quantum-Sektor. Warum IonQ besonders profitieren könnte.
Broadcom: OpenAI-Partnerschaft sorgt für Bewegung
Zehn Gigawatt KI-Power - Broadcom liefert die Hardware für die nächste OpenAI-Generation. Welche Chancen sich daraus für den Tech-Riesen ergeben.
