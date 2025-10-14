Heidelberg Materials, IonQ und Broadcom - Drei starke Impulse fürs Depot

Heidelberg Materials: Analysten sehen Aufwärtstrend

UBS hebt den Daumen - mit neuem Kursziel und starkem Zukunftsausblick. Warum Analysten jetzt von einer „Zement-Ära“ sprechen und was das für Anleger bedeutet.

IonQ: JPMorgan setzt auf Quantenkraft

Ein Milliardenprogramm für strategische Schlüsselindustrien bringt frischen Rückenwind in den Quantum-Sektor. Warum IonQ besonders profitieren könnte.

Broadcom: OpenAI-Partnerschaft sorgt für Bewegung

Zehn Gigawatt KI-Power - Broadcom liefert die Hardware für die nächste OpenAI-Generation. Welche Chancen sich daraus für den Tech-Riesen ergeben.