Werbung ausblenden
Märkte heute

Heidelberg Materials, IonQ und Broadcom - Drei starke Impulse fürs Depot

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: BP, Siemens, BASF, Heidelberg Materials, Argan, General Dynamics, StubHub, Power Integration, Las Vegas Sands, Robinhood, IonQ und Broadcom.

Artikel teilen:

Heidelberg Materials: Analysten sehen Aufwärtstrend

UBS hebt den Daumen - mit neuem Kursziel und starkem Zukunftsausblick. Warum Analysten jetzt von einer „Zement-Ära“ sprechen und was das für Anleger bedeutet.

IonQ: JPMorgan setzt auf Quantenkraft

Ein Milliardenprogramm für strategische Schlüsselindustrien bringt frischen Rückenwind in den Quantum-Sektor. Warum IonQ besonders profitieren könnte.

Broadcom: OpenAI-Partnerschaft sorgt für Bewegung

Zehn Gigawatt KI-Power - Broadcom liefert die Hardware für die nächste OpenAI-Generation. Welche Chancen sich daraus für den Tech-Riesen ergeben.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
Broadcom
Siemens
Heidelberg Materials
IonQ
BP
JP Morgan
UBS
Quantum
General Dynamics
Las Vegas Sands
Argan
STUBHUB HOLDINGS INC.
Argan

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden