Wenig Bewegung an den Märkten

Moderate Verluste am Aktienmarkt

Auftragseingänge weiter schwach

Heute wieder Industrie im Fokus

Am Dienstag sorgte ein Bericht der Fed zu den Verbrauchererwartungen für eine etwas eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten. Aus dem Bericht ging hervor, dass die US-Verbraucher die Inflationsrate in einem Jahr bei 3,4 % sähen. Zuvor betrug die Inflationserwartung noch 3,2 %. Ebenso zeigten sich die Umfrageteilnehmer besorgt hinsichtlich der weiteren Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der S&P 500 verbuchte einen leichten Verlust in Höhe von 0,38 %. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,27 %, während der Deutsche Leitindex den Tag nahezu unverändert beendete. Deutlich zulegen konnte hingegen der Goldpreis, der nur noch knapp unterhalb von 4000 USD/Feinunze notiert. Gold gilt traditionell als sicherer Hafen und profitiert aktuell unter anderem von den erwarteten Zinssenkungen, der Dollarschwäche und geopolitischen Risiken.Die konjunkturelle Schwäche der Republik spiegelt sich auch in der Zahl der Auftragseingänge der Industrie wider. Der zwischenzeitlich leichte Aufwärtstrend im Frühjahr ist nun wieder bei weitem revidiert: Im Vergleich zum Vormonat sind die Aufträge um 0,8 % zurückgegangen. Die Metaanalyse der Entwicklung zeigt, dass die Neuaufträge ohne Großaufträge wohl noch schwächer ausgefallen wären. Weiter ist festzustellen, dass sich der Rückgang zu nicht unwesentlichen Teilen durch die handelspolitische Krise mit den USA erklären lässt. Einen nennenswerten Einfluss hatte außerdem der Auftragsrückgang des Euroraumes um etwa 3 %. Zu hoffen bleibt damit nur, dass der groß angekündigte Herbst der Reformen an den richtigen Stellschrauben justiert und nicht zu einem Herbst der Verschleppung wird. Jedoch wäre es falsch davon auszugehen, die Wirtschaftskrise sei allein der Politik geschuldet. Auch die Unternehmen selbst haben dringenden Modernisierungsbedarf, der nur durch Reformen von innen gelingen kann.Am heutigen Mittwoch stehen gleich zu Beginn des Tages neue Daten zur hiesigen Industrieproduktion an. Nachdem diese zuletzt um 1,3 % gewachsen ist, rechnen wir nun mit einem Rückgang um 2 % im Vergleich zum Vormonat. Darüber hinaus wird die Fed am Abend ihre Protokolle der Zinssitzung vom 16./17. September veröffentlichen. Diese dürften weitere Impulse hinsichtlich potenzieller Zinsschritte im Rahmen der kommenden Notenbanksitzung Ende Oktober geben.